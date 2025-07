Martina Colombari ha raccontato con un video sui social di aver avuto una discussione con un uomo in palestra: “Ci sono rimasta male”.

Doveva essere una tranquilla seduta di allenamento, magari anche per sfogare lo stress quotidiano; ma non è andata così una recente sessione di palestra di Martina Colombari. L’ex volto di Pechino Express si è ritrovata a vivere una situazione particolarmente inusuale presso la struttura con conseguente racconto-sfogo sui social che ha attirato l’attenzione dei fan.

“Vi racconto cosa mi è successo”, Martina Colombari – come racconta Isa e Chia – ha scelto di palesare sui social tutto il suo dissenso per quanto subito durante una seduta di allentamento in palestra; a suo dire – e risulta difficile non essere d’accordo – si è trattato di qualcosa di particolarmente scorretto e irrispettoso. “C’era un signore che è riuscito a stare per un’ora al telefono, mandando vocali e ricevendo telefonare… Ad un certo punto gli ho detto che non mi interessava sentire le sue conversazioni e mi ha risposto in maniera ignorante”.

Martina Colombari, disavventura in palestra: “Ma sono sbagliata io?”

Il tentativo di riportare all’ordine l’uomo in questione si è rivelato un nulla di fatto; Martina Colombari ha infatti raccontato – sempre nel video sfogo sui social – di come la replica della persona, in un certo senso redarguita per il fastidio arrecato con le sue telefonate, piuttosto che scusarsi ha pensato bene di rincarare la dose. “Mi ha detto che ci trovavamo in un luogo pubblico e che poteva fare ciò che voleva”. Ma non finisce qui, l’ex volto di Pechino Express ha poi raccontato un epilogo ancor più fastidioso: “Se n’è andato insultandomi, come un cafone vero… Ci sono rimasta malissimo”.

Insomma, una giornata da dimenticare per Martina Colombari. Una lite – seppur non troppo accesa – in palestra che l’ha quasi spiazzata per l’atteggiamento e le risposte subite, al punto da chiedersi: “Ma sono sbagliata io?”.