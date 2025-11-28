Martina Colombari interviene sui social dopo il caso delle lastre dell'infortunio di Francesca Fialdini a Ballando con le stelle 2025.

Alla vigilia della puntata di Ballando con le stelle 2025 durante la quale saranno decretati i semifinalisti dell’edizione, il clima è abbastanza acceso tra i concorrenti. Le dichiarazioni di Francesca Fialdini sui concorrenti che avrebbero chiesto le lastre del suo infortunio continuano a far rumore e a provocare le reazioni degli altri concorrenti. A finire sul banco degli imputati, dopo le dichiarazioni della Fialdini, sono stati Martina Colombari e Fabio Fognini.

A fare chiarezza sulla situazione, inizialmente, è stata Milly Carlucci che, a La vita in diretta di Alberto Matano, ha parlato di un confronto tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini che, poi, sono stati i protagonisti di un botta e risposta sui social. Ad intervenire, poi, è stata anche Martina Colombari.

Martina Colombari e la sua verità sul lastra gate di Ballando con le stelle 2025

Martina Colombari, dopo le dichiarazioni di Milly Carlucci, ha pubblicato, sul proprio profilo X, la clip dell’intervento della conduttrice a La vita in diretta, scrivendo: “Giusto per fare chiarezza”. Sulla questione, tuttavia, è intervenuto anche Gabriele Parpiglia che, nella sua newsletter, ha aggiunto ulteriori particolari ad un caso che sta scatenando i commenti del web.

“Sarà proprio l’ex Miss Italia la “mandante” di cui parlava la Fialdini a Ballando Segreto? La risposta è si. Anche se la Colombari ci ha scritto dicendo: “Ma secondo te?!”. Noi le abbiamo chiesto se volesse rettificare l’informazione che avevamo già da 48 ore, ma lei ha visualizzato e non risposto“, scrive Parpiglia. La vicenda, probabilmente, sarà affrontata definitivamente nella puntata di domani di Ballando con le stelle.