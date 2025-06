Martina Colombari, parole al miele per suo marito Billy Costacurta in occasione del 21esimo anniversario di matrimonio.

21 anni di matrimonio, e non sentirli; per Martina Colombari e il marito Billy Costacurta è come se fosse ancora il primo giorno. L’amore è certamente cresciuto, un sentivo evoluto nel tempo, ma l’intensità è forse ancora quella che al primo sguardo li ha uniti per tutti questi anni. Lo si evince dalla toccante dedica della conduttrice pubblicata sui social in occasione del ventunesimo anniversario di matrimonio: “Si progredisce insieme, tenendosi la mano, senza tuttavia fondersi”, parole profonde di Martina Colombari per suo marito Billy Costacurta che sottolinea poi come il segreto non sia la perfezione bensì: “Costruite ponti tra l’uno e l’altro”.

Come racconta Leggo, al settimanale F Martina Colombari aveva di recente sottolineato la bellezza del suo rapporto con il marito Billy Costacurta: “Se mi dovessi separare da lui, dicevo a mio figlio Achille proprio l’altro giorno, non troverei nessun altro di cui potermi innamorare”. Considerando la longevità del loro rapporto, forse non esiste dichiarazione d’amore più bella, significativa e intensa.

Martina Colombari, nell’intervista citata in precedenza, si è espressa anche a proposito del percorso adolescenziale tortuoso di suo figlio Achille. Il giovane ha avuto delle difficoltà dal punto di vista emotivo e sociale, come raccontato nel tempo anche dai genitori. La conduttrice, al settimanale F, ha però spiegato come con l’aiuto di professionisti e personalità competenti abbia iniziato un percorso finalizzato a riprendere le redini della sua vita: “Ha avuto delle difficoltà alle quali abbiamo cercato di dare un nome grazie ad un percorso con dei professionisti, adesso sta meglio”. La conduttrice ha poi sottolineato come le difficoltà vissute da suo figlio Achille siano in realtà in linea con una tendenza giovanile, testimoniata da numeri e statistiche, che spesso può sfociare in problematiche simili. “Ora sta cercando la sua strada, ha vissuto qualche mese a Palermi e si trova molto bene”.