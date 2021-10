Martina Colombari positiva: “Incontrato tante persone”/ “Mietta? Dica se è vaccinata”

Martina Colombari è risultata positiva al Covid-19: la showgirl, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è detta dispiaciuta per avere incontrato tante persone. Prima dell’esito a sorpresa del tampone, fatto prima di registrare una scena di un film, infatti, aveva incontrato amici e parenti, oltre ad essere andata persino a ristorante. “Fortunatamente tutte le persone che ho incontrato, a partire dalla mia famiglia, sono vaccinate. Mia nonna di 89 anni ha già fatto anche la terza dose. Quasi tutti hanno subito fatto un tampone e, per ora, sono negativi. La speranza è che se proprio gliel’ho trasmesso, sia comunque in forma molto lieve”, ha detto.

La moglie di Billy Costacurta ha piena fiducia nella scienza e, proprio grazie al vaccino, non ha sviluppato una sintomatologia grave. È per questa ragione che si sente in dovere di rivolgere un appello a coloro che non si sono ancora vaccinati. “Io rifarei subito il vaccino perché ribadisco che sto benissimo e penso che se non l’avessi fatto magari sarei stata male in modo anche aggressivo”. E su no vax e no green pass: “Libertà di scelta prima di tutto, ma sono state date delle linee guida e dei suggerimenti. Se non li accettano nonostante il 90 per cento della popolazione faccia diversamente, non devono sorprendersi se poi hanno delle restrizioni”.

Martina Colombari positiva: “Incontrato tante persone”. La frecciata a Mietta

Martina Colombari, ancora in quarantena poiché risultata positiva al Covid-19, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, si è espressa anche in merito all’atteggiamento di Mietta. La cantante, concorrente di Ballando con le Stelle, ha contratto il virus ma non ha voluto svelare se è vaccinata o meno. Una scelta che fa storcere il naso alla showgirl.

“È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social”, questo il commento di Martina Colombari in merito alla vicenda che ha destato qualche polemica nel mondo dello spettacolo.

