Martina Colombari/ “Primo bacio con Costacurta? Inseguiti dai paparazzi, un incubo!”

Martina Colombari è stata l’ospite finale di Lorella Cuccarini nell’ultima puntata della trasmissione La Vita in Diretta. Il prossimo 10 luglio compirà i suoi primi 45 anni ed alla conduttrice ha spiegato come intenderà festeggiare: “Credo che sarò in famiglia, nella mia Riccione, a me piacciono i compleanni, sono sempre positiva, sono per le ricorrenze, mi piace questa vita”, ha commentato con estrema positività l’ospite della Cuccarini. Quindi ha detto la sua sul tempo che passa, lasciando emergere un pizzico di nostalgia: “Mi dispiace che un pezzo di vita se n’è andato, è talmente bello quello che mi è successo in questi anni, è un peccato così… ma va pensato che il meglio deve ancora venire!”, ha aggiunto mettendo ancora un pizzico di energia positiva. Martina è una donna molto sportiva, come ha dimostrato nel tempo. Yoga e bicicletta sono i suoi principali alleati. “Lo sport aiuta, anche alla testa, per me è disciplina, salute e divertimento”, ha confidato a Lorella. Ovviamente lo sport ha anche contribuito a cambiarle la vita in maniera radicale, in tutti i sensi, a partire dal suo Billy Costacurta. “Ci siamo conosciuti attraverso un amico, ero molto intimorita, stavo partendo per una crociera di lavoro, poi ci siamo incontrati nello stesso ristorante”, ha raccontato. In quel frangente gli chiese scusa per essere stata scortese al telefono iniziando a fare “la gattamorta”.

MARTINA COLOMBARI OSPITE NELL’ULTIMA PUNTATA DE LA VITA IN DIRETTA

Martina Colombari a Lorella Cuccarini ha anche rivelato quando scattò il primo bacio con Billy Costacurta: “Eravamo inseguiti dai paparazzi, un incubo… io pensavo che fosse stato lui a chiamarli e lui che fossi stata io, è stato amore a prima vista, mi ha subito conquistato!”. Sull’idea del doppio matrimonio ha poi ammesso: “Mi risposerei domani, sono molto felice della scelta fatta e di avere accanto un uomo come Alessandro che chiamo Billy solo quando posso prenderlo in giro”. La loro quarantena in fin dei conti è stata più che piacevole: “In quarantena abbiamo celebrato la festa del papà, il suo compleanno, l’anniversario di matrimonio, io non sono stata male in quarantena, abbiamo avuto modo di riscoprire il rapporto”, ha aggiunto. E sul figlio Achille lo ha definito: “un po’ spettinato, nel senso che ha una testa un po’ speciale, va tenuto a bada come tutti gli adolescenti”. Infine non poteva non ricordare due uomini molto importanti per la sua carriera, ovvero Fabrizio Frizzi e Alain Delon, entrambi presenti quando fu incoronata Miss Italia. Delon ha di recente commissionato il testo di uno spettacolo teatrale: “Voleva un testo che parlasse di legami tra uomini e donne e mi ha incoronata un bel po’ di anni fa e me lo sono ritrovata nella mia prima stagione teatrale, si è chiuso un cerchio”, ha chiosato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA