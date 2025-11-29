Martina Colombari pronostico choc: "Noi fuori dal podio, ecco chi vincerà Ballando con le stelle" Frecciata alle altre coppie

Martina Colombari sbotta: “Noi fuori dal podio, ecco chi vincerà Ballando con le stelle 2025”

Ballando Segreto è un covo di confessioni, aneddoti, retroscena e tanto altro e se da giorni si continua a parlare del lastra-gate, ovvero del fatto che qualcuno, forse Fabio Fognini, sia arrivato a chiedere le lastre a Francesca Fialdini perché scettico sul suo infortunio, qualcun altro crede che i giochi sono già stati decisi ed è stato stabilito chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2025 con tanto di podio finale. Stiamo parlando di Martina Colombari che, in coppia con Luca Favilla, è convintissima di non essere la vincitrice.

Martina Colombari mandante del lastra-gate a Ballando con le stelle?/ Il gesto social che chiarisce tutto

“Noi due ci siamo dati un obiettivo, che è quello di dar fastidio a chi arriverà sul podio, perché purtroppo noi non credo che arriveremo sul podio, però a questo punto vogliamo essere un po’ zizzaniosi.” ha ammesso Martina Colombari durante la chiacchierata con Milly Carlucci aggiungendo e confermando che, secondo lei, loro non arriveranno mai non solo ad alzare la coppa ma neanche sul podio: “Dico che non arriverò sul podio perché non mi voglio illudere, non mi sono mai voluta illudere. Questo non significa che non ho un’ambizione, però il fatto di dare fastidio a chi sta in alto, questo ci piace.” E non è tutto, la Colombari si è anche spinta oltre rivelando chi secondo lei vincerà Ballando con le stelle 2025.



Fabio Fognini rompe il silenzio sul lastra gate a Ballando: "Mai chiesto niente"/ Francesca Fialdini sbotta

Vincitore Ballando con le stelle 2025 chi è? Martina Colombari non ha dubbi: “Barbara D’Urso o Francesca Fialdini”

Incalzata da Milly Carlucci, Martina Colombari si è spinta oltre rivelando chi secondo lei sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2025 o meglio per lei si tratta di una vincitrice perché a giocarsela saranno Barbara D’Urso e Francesca Fialdini (che nonostante sia infortunata si rimetterà completamente per poter ritornare in pista) Sul podio dovrebbero esserci anche Fabio Fognini o Andrea Delogu. Nello specifico l’ex Miss Italia ha confessato: “Chi è sul podio? Chi è che è lassù? Barbara sta lassù, la Fialdini che rientrerà sta lassù, poi Fognini o la Delogu sono questi i noi e quindi noi vogliamo fare degli sgambetti.”