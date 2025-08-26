Martina Colombari rivela di avere la diastasi addominale: di cosa si tratta

Martina Colombari si sta preparando a tornare in televisione come concorrente di Ballando con le Stelle e, in vista del debutto, si allena già da settimane per arrivare in forma e pronta a mettersi alla prova sulla pista da ballo. Proprio in alcuni dei video dei suoi allenamenti, però, non sono mancati i commenti di chi le ha fatto notare la presenza di una “pancia”, lasciandosi andare a messaggi spiacevoli. L’ex Miss Italia ha quindi deciso di rispondere a tono, spiegando che non si tratta affatto di chili di troppo o di un addome poco tonico, ma di una diastasi addominale.

Martina Colombari, lite in palestra e sfogo sui social: “Un cafone mi ha insultata”/ “Ecco cosa è successo"

Di cosa si tratta esattamente? Di una condizione che comporta la separazione dei muscoli dell’addome e che le è rimasta dopo la gravidanza. Sebbene siano passati 20 anni dalla nascita di suo figlio Achille, avuto insieme al marito Billy Costacurta, c’è ancora chi non sapeva di questa sua patologia. “Non ho la pancia, c’è un buco qui in mezzo, ci entra una mano, le dita”, ha raccontato in un video sui social. Un particolare che per molte donne può essere fonte di disagio, ma che Martina ha scelto di condividere senza timori, mostrando di accettare il proprio corpo con sincerità e naturalezza, così da dare esempio anche alle sue seguaci.

Achille Costacurta: “Le droghe mi stavano distruggendo”/ “Ho tentato il suicidio, ora mi sento rinato”

Martina Colombari torna in televisione: come si sta preparando

Prima di Martina Colombari, anche altre donne del mondo dello spettacolo, come Costanza Caracciolo e Noemi Bocchi, avevano parlato apertamente della loro esperienza con la diastasi addominale, arrivando perfino a valutare, e nel caso della Bocchi a scegliere, l’intervento chirurgico. Martina, invece, ha deciso di non nascondere il problema, bensì di raccontarlo con semplicità e senza imbarazzo. Intanto, l’ex Miss Italia è pronta a tornare in tv, come parte del cast stellare che Milly Carlucci ha messo insieme per celebrare i 20 anni di Ballando con le Stelle.