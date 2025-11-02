Martina Colombari vincitrice di Ballando con le stelle 2025: batterà Francesca Fialdini e Barbara D'Urso? Giuria entusiasta ma...

Nella sesta puntata di Ballando con le stelle 2025 a scendere in pista è anche Martina Colombari che in coppia con Luca Favilla si è cimentata in una sensualissima Salsa che ha convinto tutti e decretato che la showgirl ed ex Miss Italia ha buone chance di ambire non solo al podio ma addirittura la vittoria finale. Martina Colombari sarà la vincitrice di Ballando con le stelle 2025? Per i giurati ha buone possibilità. Martina Colombari con Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025 fa incetta di complimenti.

Per Ivan Zazzaroni e Fabio Canino sta facendo un ottimo percorso per Carolyn Smith è stata la ‘Salsa più sensuale che abbia mai visto’. Ed a sbilanciarsi sulla Colombari è soprattutto Selvaggia Lucarelli: “Il tuo percorso è notevole, ci sei arrivata tutta ma si vede ancora che è qualcosa che non ti viene naturale al 100%. Tu hai l’ambizione di essere sensuale ci riesci ma in alcuni momenti lo volevi così tanto che era un po’ caricaturale tipo nelle facce ecc… però questa è strada la giusta nel senso che puoi togliere qualcosa ed arrivare il massimo.” Martina Colombari sarà la vincitrice di Ballando con le stelle 2025?



Ballando con le stelle 2025, Martina Colombari sul figlio Achille: “Spero che mio figlio sappia che sono una mamma che ci sono”

In attesa di scoprire con certezza se sarà Martina Colombari la vincitrice di Ballando con le stelle 2025 scansando le super favorite Barbara D’Urso e Francesca Fialdini. La showgirl si è aperta raccontando i problemi ed il periodo difficile che ha dovuto superare con il figlio Achille: “Io non credo che dopo tutto quello che è successo mio figlio mi veda come una mamma forte, credo mi veda come mamma che è al suo fianco.” Nel frattempo la showgirl fa incetta di complimenti e voti altri. La giuria la premia con voti altissimi, Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni danno dei sonori 10 mentre Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto dei 9 per un totale di 48.