Martina Colombari si ritira da Ballando con le stelle 2025? Vittima infortunio, come sta: "Lacerazione della membrana del gluteo"

Infortunio per Martina Colombari a Ballando con le stelle 2025: “Lacerazione della membrana del gluteo”

Dopo Francesca Fialdini e Barbara D’Urso la lunga scia continua e questa volta ad essere rimasta vittima di un infortunio a Ballando con le stelle 2025 è Martina Colombari. L’ex Miss Italia, che nello show di Rai1 è in coppia con il maestro Luca Favilla, sta facendo un ottimo percorso e sebbene sia partita in sordina puntata dopo puntata ha catalizzato la scena fino a diventare una delle favorite alla vittoria finale. Tuttavia nelle scorse ore ha postato una storie in cui ha rivelato di non essere per nulla in forma.

Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ La risposta scatena i telespettatori

Da un paio di giorni Martina Colombari in gara a Ballando con le stelle 2025 lamenta di essersi fatta male al ginocchio e di avere dei forti dolori, la cosiddetta ‘zampa d’oca’ ma oggi ha annunciato di avere anche un altro problema. Attraverso il suo profilo Instagram con una serie di storie ha annunciato di trovarsi in un studio medico per dei dovuti controlli: “Non Basta la zampa d’oca…ma c’è anche la lacerazione della membrana del gluteo che ho avuto durante il Jive che continua a farmi compagni…Evviva” Martina Colombari si ritira da Ballando con le stelle 2025?



Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle per infortunio?/ Arriva referto medico : "Trauma e tutore"

Martina Colombari si ritira da Ballando con le stelle 2025?

È lecito chiedersi se, come successo a Francesca Fialdini, Martina Colombari si ritira da Ballando con le stelle 2025. In realtà, al momento, questo pericolo sembra scongiurato. Sempre attraverso le sue storie Instagram l’attrice ha mostrato una serie di antiinfiammatori ed antidolorifici che prende da giorni inoltre si sottopone a sedute di fisioterapia che dovrebbero aiutarla a mettersi in forma in poco tempo. A differenza di D’Urso e Fialdini, inoltre, non ha nulla di rotto e non ha bisogno di tutori e fasciature quindi al momento la sua partecipazione a Ballando in coppia con Luca Favilla per sabato non è in dubbio.