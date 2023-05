Martina Colombari smentisce la crisi con Billy Costacurta/ “Qualcuno ha frainteso…”

Martina Colombari e Billy Costacurta: nessuna crisi

Non c’è nessuna crisi tra Martina Colombari e Billy Costacurta. L’attrice, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha fatto chiarezza sulla propria situazione sentimentale smentendo la presunta crisi con il marito da cui fa coppia fissa da anni e con il quale ha avuto il figlio Achille. L’ex Miss Italia, così, spiega che le sue parole sono state fraintese sottolineando di non aver mai fatto riferimento al proprio rapporto di coppia.

“Forse qualcuno, anzi più di qualcuno, ha frainteso… Parlavo di solitudine, di quanto sia necessario – per me – stare da sola, in silenzio, lontano dal caos, dedicarmi a ciò che mi fa stare bene e di cui ho bisogno…“, ha scritto la Colombari mettendo immediatamente fine a rumors e pettegolezzi vari.

Le parole di Martina Colombari che hanno scatenato i rumors sulla crisi matrimoniale smentita

Ma cosa ha scritto su Instagram Martina Colombari da generare il gossip sulla presunta crisi matrimoniale con Billy Costacurta che è stata subito smentita? “Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio”, questa la frase che ha scatenato il fiume di notizie sul rapporto di coppia tra l’ex calciatore e l’ex Miss Italia.

In realtà, che la crisi non fosse reale era evidente prima dell’intervento della Colombari dal momento che, tra le storie del profilo Instagram dell’attrice, spiccava, prima ancora del suo chiarimento, un video girato durante una cena casalinga totalmente vegetale insieme al marito. Il matrimonio tra la Colombari e Costacurta, dunque, continua senza intoppi.

