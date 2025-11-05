Martina Colombari parla dopo Achille: "Sostenere un figlio con Adhd è un percorso per tutta la famiglia". Il dolcissimo sfogo dell'ex Miss Italia.

Achille Costacurta ha di recente rivelato alcuni retroscena sulla sua vita nel podcast One More Time di Luca Casadei rivelando anche la sua recente diagnosi. Come molti sapranno, in passato il figlio di Martina Colombari ha affrontato diverse problematiche, dall’abuso di sostanze ai TSO per via di alcuni suoi particolari abbonamenti. E questo oggi ha una spiegazione ben precisa: dietro alle sue fatiche c’era la diagnosi di ADHD.

Si tratta di una neurodivergenza che lo portava ad agire impulsivamente e cercare di curarsi da solo con le sostanze, ma che oggi ha finalmente dato un perchè a tutto quello che gli è successo. In tutto ciò, Martina Colombari gli è sempre stata vicina con il marito Billy Costacurta, e come ogni genitore consapevole dovrebbe fare, ha deciso di frequentare un corso insieme al padre del ragazzo per saperne di più e capire come gestire la diagnosi di ADHD del figlio. Andiamo a scoprire cos’ha rivelato nelle sue storie di Instagram l’ex Miss Italia e attuale concorrente di Ballando con le Stelle.

Martina Colombari, il rapporto col figlio Achille cambiato dopo un corso sull’ADHD

Martina Colombari ha rotto il silenzio dopo la rivelazione di suo figlio rispetto alla diagnosi di ADHD, anche perchè in seguito al podcast di Achille Costacurta è stata bombardata di domande, com’era prevedibile. “Ci tengo a ribadire che ho semplicemente risposto alle innumerevoli domande ricevute in privato. È il mio personale percorso di donna e madre. Non mi permetterei mai di parlare per conto di mio figlio. Vi voglio bene“, scrive su Instagram, e racconta di seguire un corso di Adhd Life Coach Italia.

Achille Costacurta, intanto, compie un importante percorso di rinascita per riscoprire sè stesso e stare meglio in seguito ai momenti difficili del passato: “Da quando anche loro hanno fatto un corso genitoriale per l’Adhd, il nostro rapporto è cambiato da così a così“, racconta il ragazzo sui suoi genitori. Perchè è così che deve essere, e Martina Colombari è un ottimo esempio di madre che si attiva al fine di comprendere come funziona la mente del proprio figlio.