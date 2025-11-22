Martina Colombari travolta dalle polemiche a Ballando con le stelle 2025 rompe il silenzi:/ "Schiaffo a Luca Favilla? Ecco verità"

Martina Colombari sotto attacco per lo schiaffo dato a Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025: silenzio rotto

Dopo la puntata di sabato scorso Martina Colombari è finita al centro di aspre e dure polemiche per aver tirato uno schiaffo al suo maestro Luca Favilla. Sul finire dello show, infatti, Milly Carlucci a sorpresa ha chiesto alle tre coppie sul podio di ritornare in pista per giocarsi allo spareggio la vittoria di puntata. Tuttavia l’esibizione al pubblico non è sfuggito che sebbene in tono scherzoso e divertito, Martina Colombari ha tirato uno schiaffo al suo maestro Luca Favilla a Ballando con le stelle 2025 dicendogli anche ‘Idiota’ e ‘Ti odio, coglio*e.”

Da lì è scoppiato il caos, la giornalista Grazia Sambruna su MowMagazine è stata la prima a far notare come a parti invertite, ovvero un concorrente maschio a fare questo gesto, sarebbe scoppiata l’indignazione sostenendo che invece la violenza e sempre violenza e che anche per scherzo le mani andrebbero lasciate a posto. In molti tuttavia si chiedono che cos’è successo per generare una reazione così veemente, perché Martina Colombari ha dato uno schiaffo al suo maestro Luca Favilla e dopo giorni di polemiche l’attrice ed ex Miss Italia ha rotto il silenzio.



Ballando con le stelle 2025, perché Martina Colombari ha dato uno ‘schiaffo’ a Luca Favilla? “Non ha voluto provare il ballo”

Nelle scorse ore, infatti, attraverso il suo profilo Instagram, Martina Colombari ha spiegato perché ha dato uno ‘schiaffo’ a Luca Favilla a Ballando con le stelle subito dopo il ballo dello spareggio svelando anche alcuni retroscena. “Settimana scorsa per questo benedetto spareggio per i tre punti questa coreografia non era stata provata perché lui dice che provare gli spareggi porta male porta sfiga quindi l’avevamo solo imbastita monticchiata…” ha raccontato la concorrente di Ballando 2025 per poi aggiungere: “Quindi quando hanno detto ‘in spareggio’ ripassiamo su uno scalino e in più non si ricordava neanche due passi e li ha chiesti a me quindi io gli ho detto sei un idiota sbang.” A difenderla ci ha pensato poi Luca Favilla: “È stato un buffettino così poi abbiamo riso.” Ed in effetti il clima scherzoso era evidente. La spiegazione metterà un punto alle polemiche? Nel frattempo la Colombari ha catalizzato l’attenzione per uno sfogo su Barbara D’Urso dietro le quinte, è invidiosa della conduttrice?