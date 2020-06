Martina Colombari/ Video: “Il mio decalogo per raggiungere la parità. Le donne…”

Pubblicità

Martina Colombari, in diretta Instagram con Silvia Grilli, direttrice del settimanale Grazia, affronta per tutte le sue followers alcuni temi importanti per il mondo femminile partendo dalla copertina dell’ultimo numero del settimanale dal titolo “Riprendiamoci la nostra vita” con Elisa Maino, la regina di Tik Tok, che è riuscita a far avvicinare al mondo dei giornali cartacei anche le ragazze più giovani. Dopo aver affrontato il tema della moda facendo un plauso a Giorgio Armani, il primo ad aver fatto una sfilata a porte chiuse nonostante il pericolo del coronavirus riguardasse, ancora, solo la Cina. La Colombari e Silvia Grilli affrontano così il tema dell’aumento dei prezzi sia nel mondo della moda che nella ristorazione. Silvia Grilli, poi, svela i segreti del suo lavoro spiegando di amare la creazione del giornale scegliendo i temi, la didascalia e tutto ciò che concerne l’uscita di un numero di giornale e svelando come riesca a coinciliare i vari aspetti della sua vita.

MARTINA COLOMBARI: “ECCO COME RAGGIUNGERE LA PARITA'”

Silvia Grilli non è solo la direttrice di un giornale, ma è anche una mamma e una moglie. Come è riuscita ad affrontare la fase del lockdown? “Mio marito si è autorecluso perché era convinto di avere il coronavirus avendo partecipato ad una trasmissione in cui uno dei giornalisti era risultato positivo. La signora che ci aiuta in casa si è autoreclusa in casa. Io e mia figlia abbiamo condiviso la stessa scrivania: lei faceva i compiti e io lavoravo al giornale”, spiega Silvia Grilli che poi pone l’accento sull’importanza delle donne nella società attuale. “L’80% del personale sanitario, l’80% del personale dei supermercati e l’80% che hanno continuato a lavorare sono donne che hanno anche lavorato a casa tenendo unite le famiglie. Non ho sentito nessuno ringraziare le donne italiane che non sono nei luoghi di potere e si vede dalle decisioni che sono state prese perché aprire il Paese tenendo chiuse le donne significa sacrificare le donne perché la gestione dei figli e della casa è sulle spalle delle donne”, aggiunge la direttrice di Grazia. Martina Colombari, infine, legge il suo decalogo per raggiungere la parità tra uomo e donna.