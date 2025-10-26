Martina Colombari vincitrice di Ballando con le stelle 2025? Volano 10, Carolyn Smith entusiasta: "Sembravi volare, eccezionale"

Martina Colombari con il suo ballerino Luca Favilla si è esibita tra gli ultimi concorrenti a Ballando con le stelle 2025. L’attrice ed il suo maestro si sono esibiti in un ballo contemporaneo sulle note de La Cura per me di Giorgia. A rendere particolarmente emozionante l’esibizione, tuttavia, è stato il racconto che si è voluto mettere in scena preceduto da una toccante clip di presentazione in cui l’attrice ha mostrato le sue fragilità e le difficoltà che la sua famiglia, il marito Alessandro Billy Costacurta e il figlio Achille hanno affrontato, senza scendere troppo nel dettaglio.

Barbara D'Urso sbotta a Ballando: "Addio a Mediaset? Umiliante e doloroso"/ Giuria spietata: "Ballo peggiore"

Martina Colombari e Luca Favilla vincitori di Ballando con le stelle 2025? Giuria estasiata, volano i 10 e Carolyn Smith si sbilancia

Subito dopo l’esibizione, infatti, il figlio di Martina Colombari, Achille Costacurta, era in prima fila ad applaudire alla madre. Per Ivan Zazzaroni è stata molto brava ed emozionante ed in un certo senso anche fisica e morbida nel ballo. Complimenti anche da Fabio Canino e da Carolyn Smith che l’ha definita ‘eccezionale’ e che ‘ha fatto un salto che sembrava volare ed è tra le candidate alla vittoria.’



Giudizi positivi anche da parte di Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto alla fine l’attrice porta a casa

solo giudizi positivi e degli ottimi voti tutti hanno data dei 9 e dei 10 per un totale di 47 punti. Tale punteggio non solo ha fatto schizzare la coppia in cima alla classifica e candidarli alla vittoria finale, Martina Colombari e Luca Favilla vincitori di Ballando con le stelle 2025? A sorpresa l’attrice potrebbe scalzare dal podio le super favorite Francesca Fialdini, Barbara D’Urso e Andrea Delogu.