Martina Colombari vola in alta classifica a Ballando con le Stelle assieme al maestro Luca Favilla: riusciranno a stupire ancora?

Martina Colombari e Luca Favilla continuano a stupire in questa edizione di Ballando con le Stelle e dopo none puntate sono a tutti gli effetti una delle coppie favorite alla vittoria finale. La concorrenza ai vertici, tuttavia, è davvero serrata. L’ex Miss Italia deve competere con Barbara D’Urso, Andrea Delogu e prestare attenzione al possibile rientro last minute di Francesca Fialdini. Ad ogni modo Martina Colombari è forse la concorrente che più ha fatto, rispetto ad altri, un percorso di grande crescita.

E’ partita subito a buoni livelli, ma puntata dopo puntata ha incrementato le sue performance, lasciando di sasso giuria e pubblico. L’attrice si è cimentata in diversi balli, dalla salsa ad una samba ipnotica, Martina Colombari ha dimostrato grandi capacità ed una determinazione sorprendente.

Non corre nemmeno lontanamente il pericolo di essere considerata solo per la sua bellezza, perché in queste puntate ha comunicato la bellezza attraverso il ballo. Il giudice del programma, Guillermo Mariotto, ha ragione quando dice che ha cambiato pelle nel corso del programma e nella nona puntata si è mostrata in una veste ancora diversa.

Con grande sensualità e spirito ha stregato tutti, con la complicità del suo insegnante Luca Favilla. “La cosa più interessante di stasera: ipnotica e allucinante ma in senso positivo. Qui usi il corpo come mezzo, come strumento”, l’elogio di Selvaggia Lucarelli. Difficile mantenere determinati standard, quasi impossibili superarli, ma Martina Colombari potrebbe riuscirci. D’altronde ha già ampiamente dimostrato che per lei nulla è impossibile….