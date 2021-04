Martina Corgnati, figlia Milva/ “Aveva paura di non essere all’altezza ma..”

Storica dell’arte e saggista, questo è Martina Corgnati, la figlia di Milva e del suo unico marito Maurizio Corgnati. Con la morte della madre, Martina si è risvegliata orfana di due genitori ma forse del fatto di essere stata cresciuta e generata da due personalità eccentriche, camaleontiche ma sicuramente intelligenti e che sapevano stare alla vita. Su questo non hanno dubbi i fan e le persone che li hanno amati in vita ma aveva qualche dubbio la stessa Milva, come la stessa figlia ha spiegato in un’intervista al Corriere sottolineando i momenti in cui la madre si sentiva spesso “poco all’altezza”. Lei stessa ha spiegato: “In continuazione. Temeva sempre di non essere all’altezza del ruolo. La vera storia, su libretto di Calvino con musiche di Berio, che interpretò alla Scala, fu per lei un piacere ma anche molta fatica”.

Maurizio Corgnati, ex marito Milva/ "Andò via, l'ho odiata per anni"

Martina Corgnati, figlia Milva, chi è e cosa ha imparato dalla madre?

Martina Corgnati però della madre non ricorda solo questo ma porta dentro i valori di una grande artista dedita al lavoro e infatti lei stessa ci tiene a sottolineare che la madre le ha insegnato ad “essere molto responsabile. Poi l’etica sul lavoro, rigore, attenzione. E a cercare sempre l’eccellenza”. Poi ci tiene a precisare anche che la madre non è morta di Covid e nemmeno di Alzheimer e che a causare la sua morte è stata una malattia neurologica e degenerativa che non era però Alzheimer, una patologia che può essere legata proprio alla sua vita ricca di impegni. L’unica cosa che le faceva paura era la mediocrità insieme alla superficialità nel lavoro e forse per questo oggi la figlia può piangerla sorretta dall’affetto di milioni di italiani che hanno apprezzato la Rossa.

LEGGI ANCHE:

“MILVA NON AVEVA L'ALZHEIMER”/ Figlia Martina Corgnati: “Ricordo quando Pertini...”MILVA, COM'È MORTA E MALATTIA: NON ALZHEIMER/ "Riusciva comunque a capire e gioire"

© RIPRODUZIONE RISERVATA