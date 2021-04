Martina Corgnati, figlia Milva/ “Ha prestato la sua bellissima voce alle più varie..”

Martina Corgnati è la figlia di Milva, scomparsa oggi, sabato 24 aprile, a 82 anni. Dopo il ritiro dalle scene della madre, a portare avanti la sua arte è stata proprio la figlia Martina che, nel 2018, è salita sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo per ritirare il Premio alla Carriera assegnato alla mamma con cui ha sempre avuto un legame speciale. Oltre a seguire la carriera della madre, Martina è riuscita a costruirsi una brillante carriera. Figlia della Pantera di Goro e del regista e produttore discografico Maurizio Corgnati, dopo aver conseguite due lauree, una in Lettere moderne con indirizzo artistico e la seconda in Storia, ha intrapreso una fortunata carriera come storica dell’arte, saggista e critica d’arte. Donna in carriera come la madre, Martina Corgnati, in varie interviste, ha spesso parlato del grande contributo che Milva ha dato all’arte italiano con la sua splendida voce.

Martina Corgnati, le parole per mamma Milva

In una delle ultime interviste rilasciate, ripercorrendo la carriera della madre, Martina Corgnati aveva parlato di “voce bellissima e personalità uniche”. Quella di Milva, infatti, è stata una delle voce in assoluto più belle della musica italiana. L’artista, inoltre, dalla personalità originale e dalla classe innata, nel corso degli anni, era riuscita a conquistare anche le successive generazioni. “Ha collaborato con Giorgio Strehler, Enzo Jannacci, Luciano Berio, Ennio Morricone, Franco Battiato, AldaMerini. Si è esibita alla Scala, è stata una personalità unica che ha prestato la sua bellissima voce alle più varie forme espressive e culturali”, ha ricordato in un’intervista la Corgnati.

