Martina Corgnati, figlia Milva/ “Mia madre? Personalità unica e voce bellissima”

Martina Corgnati è la figlia di Milva, la pantera di Goro che quest’anno compie 80 anni. Un compleanno che Rai1 ha deciso di celebrare con la messa in onda di una puntata speciale di Techetechetè in onda mercoledì 17 luglio 2019 su Rai1. Nata dal matrimonio tra La Rossa e il regista Maurizio Corgnati, Martina è una critica d’arte molto conosciuta. Dopo aver conseguito una laurea in lettere moderne presso l’università statale di Milano, ha deciso di proseguire la sua formazione accademica conseguendo anche una seconda laurea in Storia. Docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, Martina si occupa anche di diverse mostre tra cui segnaliamo la recente “Dal marmo al missile” in programma presso l’Orangerie della Reggia di Monza in calendario fino al prossimo 13 ottobre 2019.

Martina Corgnati, la figlia di Milva

Martina Corgnati è conosciuta dal grande pubblico per essere la figlia di Milva, la pantera di Goro che con la sua voce ha ammaliato diverse generazioni. Lo scorso anno la critica d’arte è stata ospite del Festival della Canzone Italiana di Sanremo 2018 per un’occasione davvero speciale: ritirare un Premio alla Carriera per la madre fortemente voluto da Cristiano Malgioglio e da una serie di siti online. Una vera e propria mobilitazione che ha spinto l’organizzazione del Festival di Sanremo e il direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni ad accettare la proposta consegnando l’ambito riconoscimento a Milva, una delle artiste di maggior successo della musica italiana nel mondo. Per l’occasione sul palcoscenico del Teatro Ariston è arrivata la figlia che ha letto un lunghissimo messaggio invitato dalla madre. La figlia, durante un’intervista parlando della madre ha ricordato: “ha collaborato con Giorgio Strehler, Enzo Jannacci, Luciano Berio, Ennio Morricone, Franco Battiato, AldaMerini. Non solo, la Corgnati ci tiene a precisare: “si è esibita alla Scala, è stata una personalità unica che ha prestato la sua bellissima voce alle più varie forme espressive e culturali”.

Martina Corgnati ritira il Premio alla Carriera di Milva

“Sono venuta quindici volte su questo palco, ho portato tanta musica e canzoni che amo”. Con queste parole Martina Corgnati, figli di Milva, esordisce sul palcoscenico di Sanremo 2018. Una lettera di ringraziamento al pubblico quella scritta dalla madre che ha voluto ricordare alcuni degli artisti con cui ha collaborato durante la sua lunghissima e straordinaria carriera: da Piazzolla a Luciano Berio, da Jannacci a Franco Battiato, da Alda Merini fino al dolce Giorgio Faletti con cui ha gareggiato per l’ultima volta a Sanremo nel 2007 con il brano “The Show must go on”. Nelle parole di Milva c’è anche un pensiero per i giovanissimi: “la musica spazza via la polvere dalla vita degli uomini e bisogna studiare, attingere al passato così da poter arricchire le emozioni del presente”. Sul finale poi i ringraziamenti doverosi: “voglio ringraziare tutti, mia figlia mi presta la sua energia e la sua presenza. Ringrazio Claudio Baglioni, che mi ha portato a Sanremo così per la sedicesima volta” parole lette con grande emozioni dalla figlia Martina Corgnati.



