MARTINA CORGNATI, FIGLIA MILVA/ “Mia mamma ha storia unica, aiutò tanto la famiglia”

Martina Corgnati, la figlia di Milva, ospite a Domenica In, ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “Milva. L’ultima diva. Autobiografia di mia madre”. A distanza di alcuni anni dalla sua morte, ha sentito la necessità di parlare dell’artista. “La storia di mia madre è straordinaria, direi unica nel mondo italiano dagli anni ’70 a oggi. Non aveva le spalle coperte. Partiva da un ambiente semplice. La nonna Noemi faceva la sarta, mentre papà era un commerciante di pesce. Non aveva con chi confrontarsi. Dopo che è diventata famosa ha sempre aiutato la famiglia e non solo, era generosa e solidale. Anche quando lei era in difficoltà, non ha mai dimenticato gli altri”, ha rivelato.

E ha aggiunto: “Nel libro ho cercato di adottare il suo punto di vista, mi sono messa da parte. Non è un racconto da figlia. Soltanto io la conoscevo in modo intimo e ho sentito il dovere di raccontarla”. (agg. di Chiara Ferrara)

Martina Corgnati: “il premio per mia mamma Milva a Sanremo è stato emozionante”

Martina Corgnati è la figlia di Milva, la cantante conosciuta anche come la Pantera di Goro. E’ toccato proprio a lei a ritirare il Premio alla carriera che il Festival di Sanremo ha voluto dedicare alla grandissima cantante ed interprete. Proprio Martina, ospite di Storie Italiane, ricordando la mamma e quel momento ha detto: “per quanto mi riguarda, il momento a Sanremo di quattro anni fa fu un momento difficile e molto emozionante perché mi sono battuta come tante altre persone affinché le fosse assegnato quel premio a cui lei teneva tantissimo. Sono stata felicissima di venire a parlare di lei su quel palcoscenico. È stata l’ultima grandissima soddisfazione che mia madre ha potuto avere. Oggi quel premio, insieme a tutti gli altri riconoscimenti della sua lunga carriera, testimonia la sua musica colta mischiata alla musica popolare”.

Non solo, parlando di tutti i premi vinti e ricevuti della madre durante la lunga e straordinaria carriera ha detto: “ho voluto lasciare tutte le sue onorificenze all’università di Bologna Alma Mater, perché questa eredità possa essere trasmessa al futuro. Per questo sono particolarmente felice e grata al Comune di Sanremo e al Festival per l’esposizione degli abiti che verranno battuti all’asta al fine di aiutare e favorire le persone che hanno problemi e disagi di carattere neurologico come purtroppo ha avuto la mia mamma. Questo gesto andrà a vivificare un campo in cui l’arte e la bellezza collaboreranno alla cura”.

Chi è Martina Corgnati, la figlia di Milva

Ma chi è Martina Corgnati, la figlia di Milva? Nata dall’amore tra la cantante Ilva Maria Biolcati e di Maurizio Corgnati, regista e produttore discografico, oggi è una critica d’arte. Classe 1963, Martina è nata a Torino e ha conseguito due lauree: la prima in Lettere Moderne con indirizzo artistico e la seconda in Storia. Proprio la Storia è sempre stata una delle sue più grandi passioni che l’hanno spinta ad intraprendere una carriera come critica d’arte e saggista.

Nel 2018 si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano ritirando il Premio alla carriera assegnato a Milva, un omaggio sentito e dovuto ad una delle più grandi voci ed interprete della musica italiana.

