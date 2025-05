Dopo il suo bellissimo trono a Uomini e Donne, Martina De Ioannon continua ad essere molto seguita dal pubblico che ha apprezzato parecchio il suo percorso nel programma di Maria De Filippi su Canale 5. Oggi procede tutto a gonfie vele con la sua scelta, ovvero il napoletano Ciro Solimeno che ha combattuto con le unghie e con i denti per diventare il suo fidanzato. Appena usciti dagli studi di Mediaset, i due hanno scelto di convivere dato che non riuscivano a stare lontani l’uno dall’altra.

Alessandra Somensi, ex corteggiatrice Uomini e Donne vittima cyber stalking/ Racconto choc: "Ho avuto paura"

Ma quello che oggi ci fa tornare a parlare di lei è un commento al veleno che l’ex tronista ha fatto ad uno dei personaggi storici di Uomini e Donne. Ve la ricordate Rosi? Lei insieme a pochi altri era una presenza fissa nel pubblico del programma e ogni tanto veniva chiamata da Maria De Filippi per esprimere la sua opinione sui protagonisti in cerca d’amore. Proprio lei ha criticato Martina De Ioannon commentando un suo post dove sponsorizzava dei prodotti: “Basta sempre a pubblicizzare ma goditi la vacanza“, ha scritto la signora, e la risposta dell’ex tronista non si è fatta attendere.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Crollo e lacrime in studio per Arcangelo

Martina De Ioannon furiosa con Rosi: “Il tuo sogno è finito“

Rosi, volto storico di Uomini e Donne che per anni è stata seduta sulle gradinate a fianco di Maria De Filippi, torna a far parlare di sè dopo aver accusato Martina De Ioannon di essere troppo attaccata a far pubblicità. La fidanzata di Ciro Solimeno ha subito risposto con un commento velenoso: “Rosi non fai piu parte del pubblico per commentare il tuo parere non interessa a nessuno, è finito il sogno. Basta“. Una reazione piccata della quale forse si è pentita, dato che poco dopo ha cancellato il commento.

Gemma Galgani delusa da Arcangelo a Uomini e donne/ Lui chiude: lei reagisce male

Intanto Martina De Ioannon continua a godersi la vita con Ciro e i due sono andati a vivere insieme: “E’ stato tanto emozionante, sentire un po’ l’odore di casetta. Insieme, è stato veramente strano“, aveva raccontato, dicendo che entrambi mantengono i loro spazi ma che allo stesso tempo si sentono a casa. Oggi, la coppia risulta essere tra le più amate in assoluto della storia di Uomini e Donne.