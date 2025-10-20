Martina De Ioannon cancella ogni traccia di Ciro Solimeno dai suoi profili social: scoppia il caos dopo le rivelazioni su Gianmarco

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ai ferri corti. Poche settimane fa, i due hanno spiazzato tutti annunciando la loro rottura dopo 8 mesi insieme e una convivenza. La notizia ha causato particolare clamore dato che, fino a pochi giorni prima, si erano mostrati innamorati e felici sui social. All’inizio entrambi avevano dichiarato di volersi rispettare e di mantenere un rapporto civile nonostante la separazione, ma quella promessa sembra essere durata ben poco. Negli ultimi giorni, infatti, l’ex tronista ha seminato diversi indizi sui social che lasciano pensare a un possibile ritorno di fiamma con Gianmarco Steri.

Addirittura, è arriva a mostrarsi con una collana che lui le aveva regalato durante un’esterna a Uomini e Donne. Al che, Ciro ha deciso di rompere il silenzio prima con una serie di storie Instagram e, successivamente, con un’intervista a Lorenzo Pugnaloni. In particolare, l’ex corteggiatore ha rivelato che tra Gianmarco e Martina ci sarebbe stato un incontro durante il quale i due si sarebbero anche scambiati un bacio. Secondo quanto raccontato, lei avrebbe poi deciso di allontanarsi da lui a causa del suo stile di vita, preferendo accanto a sé una persona più benestante.

Martina De Ioannon lapidaria su Ciro Solimeno: cosa sta succedendo

Ebbene, come ha reagito Martina De Ioannon a tutto ciò? L’ex tronista ha eliminato dal suo profilo Instagram e da TikTok tutte le foto e i video che la ritraevano insieme a Ciro Solimeno, cancellando ogni traccia del loro passato sui social. Una decisione che non è passata inosservata e che ha suscitato diverse critiche, soprattutto perché solo pochi giorni prima Martina aveva dichiarato pubblicamente che non avrebbe mai rimosso quei ricordi.

In un commento, infatti, aveva scritto: “Ha fatto parte della mia vita, è stato troppo importante per me, non verrà mai cancellato da questo profilo”. Eppure, dopo le rivelazioni su Gianmarco, la sua posizione sembra essere cambiata radicalmente, alimentando ancora di più il gossip.