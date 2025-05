Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: primo compleanno insieme dopo Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno festeggiano insieme il primo compleanno di lei che ha brindato ai suoi anni insieme alla propria famiglia, agli amici e al fidanzato Ciro. Reduci da una splendida vacanza a Santo Domingo, Ciro ha spente le candeline insieme alle persone più importanti della sua vita come ha documentato lei stessa sui social condividendo la sua felicità con i suoi followers, sempre più felici nel vedere la coppia così unita e complice. Martina e Ciro, infatti, dopo la scelta a Uomini e donne, non si sono più separati e la dedica di Ciro a Martina ha davvero conquistato tutti.

Gianmarco Steri, fan di Uomini e Donne senza pietà/ “Cristina e Nadia gli hanno salvato il trono”

“Auguri amore mio grande”, ha scritto Ciro tra le storie del suo profilo Instagram condividendo un video di coppia con il sottofondo musicale di “Come nelle favole”, brano di Vasco Rossi.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sempre più felici dopo Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, hanno vissuto la storia a distanza solo per poche settimane. Non riuscendo a stare lontani, infatti, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno deciso di fare un passo importante ovvero quello della convivenza. Sempre più uniti e innamorati, Ciro e Martina sono una coppia affiatata, ma anche molto divertente come documentano le varie storie che condividono sui social.

Uomini e donne, Marta Pasqualato è diventata mamma di Carlo/ "Ben arrivato nella pazza famiglia"

Martina, in particolare, si diverte a fare scherzi a Ciro stuzzicando la sua gelosia come ha fatto durante la vacanza a Santo Domingo. La coppia, nata nell’attuale stagione televisiva, è tra le più amate del pubblico e sono tanti quelli che si stanno ricredendo dopo aver avuto dubbi sulla durata della loro storia d’amore.