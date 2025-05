Martina De Ioannon e Ciro Solimento: vacanza di coppia dopo Uomini e Donne

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, fidanzati da qualche mese, si godono una meravigliosa vacanza durante la quale l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di stuzzicare il fidanzato facendogli uno scherzo per scatenare la sua gelosia. Sempre pronta a mettere pepe sulla relazione per divertirsi e mettere alla prova il fidanzato, Martina ha deciso di fare uno scherzo a Ciro la cui reazione, però, ha spiazzato i fan. La coppia si trova a Santo Domingo dopo il caldo è asfissiante.

Approfittando di un momento di relax in camera, la De Ioannon ha deciso di raccontare i dettagli dello scherzo ai followers. Stesa sul letto, Martina ha svelato che Ciro è arrabbiato con lei perché non ha gradito il suo scherzo, ma cosa ha organizzato l’ex tronista per far arrabbiare così tanto il fidanzato?

Martina De Ioannon e lo scherzo a Ciro Solimeno: il racconto dell’ex Uomini e Donne

Martina De Ioannon, nei video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram, ha raccontato di saper parlare bene inglese avendo studiato negli Stati Uniti ma di non parlare affatto lo spagnolo. L’ex tronista ha così spiegato che ha fatto credere a Ciro di aver incontrato un cameriere che parlava inglese e che l’ha invitata ad uscire con lui e il suo gruppo di amici avendola vista sempre sola all’interno del villaggio.

Martina ha poi puntualizzato che tale situazione non si è mai verificata ma nonostante lo abbia spiegato a Ciro, quest’ultimo si è arrabbiato non avendo gradito affatto lo scherzo. La coppia, però, ha subito ritrovato la complicità e continua a godersi la splendida vacanza d’amore mostrandosi sempre più unita e innamorata come testimoniano i contenuti social pubblicati da entrambi e molto apprezzati dai fan.