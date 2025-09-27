Ciro Solimeno e Martina De Ioannon cancellano le voci di crisi con una foto che ha scatenato l'entusiasmo dei fan di Uomini e donne.
Dopo le voci di crisi che, nelle scorse ore, avevano preoccupato i fan di Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno rassicurano tutti mostrandosi insieme ad un evento. L’assenza di contenuti social aveva preoccupato i fan che temevano una crisi tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon che stanno insieme da diversi mesi dopo essersi incontrati, innamorati e scelti nello studio del programma di Maria De Filippi. A rassicurare, tuttavia, i fan di Martina e Ciro era stato Lorenzo Pugnaloni pubblicando un’indiscrezione secondo cui Ciro era stato pizzicato sotto casa della fidanzata con una rosa.
Una segnalazione che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan della coppia di Uomini e Donne che ha poi partecipato ad un evento dove si è lasciata andare a baci e sguardi complici mettendo fine a tutte le voci che li volevano lontani.
Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la coppia cancella la crisi
Una foto di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in cui si baciano teneramente ad un evento è diventata immediatamente virale. I fan che da tempo non vedevano l’ex tronista e l’ex corteggiatore insieme hanno accolto con entusiasmo lo scatto con cui la coppia, senza commentare le tante voci, hanno messo fine a tutti i rumors che parlavano di crisi.
A distanza di diversi mesi da quando hanno cominciato a viversi fuori da Uomini e Donne, tra Martina e Ciro procede tutto bene anche se, naturalmente, come tutte le coppie, non è da escludere la presenza di qualche discussione. La coppia che è una delle più amate degli ultimi anni di Uomini e Donne, dunque, alle varie voci risponde con i fatti.