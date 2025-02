Continua a far discutere la scelta di Martina De Ioannon da quando ha scelto Ciro Solimeno. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, continua a mostrarsi più unita che mai, nonostante le voci di corridoio e le critiche.

Anche quando, durante un recente fine settimana, si sono trovati momentaneamente separati – lui a Torre Annunziata con gli amici, lei a Roma con le amiche – non sono mancate le dediche social a confermare il loro legame.

Martina e Ciro innamorati dopo Uomini e Donne ma non convincono: ultimo gesto sui social

Le indiscrezioni su un presunto litigio? Smentite. Di recente, Martina e Ciro hanno pubblicato delle storie insieme, con il “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti.

Il giorno successivo, Martina ha raggiunto Ciro a Napoli. Ha condiviso su TikTok un video del loro ricongiungimento con una semplice frase, ma significativa: “Di nuovo insieme”. A quel contenuto, Ciro ha risposto: “Si è capito che mi sei mancata?”. Martina ha replicato con un inequivocabile: “Ti amo”.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno attaccati da Ciro Petrone: l’affondo che fa discutere

Tra i detrattori della loro relazione spicca Ciro Petrone. L’ex concorrente di Temptation Island non ha mai perso occasione per mettere in discussione la sincerità della scelta.

Fin dal principio, ha insinuato che la decisione di Martina fosse dettata più dalla convenienza che dall’amore. In sostanza: Ciro Solimeno sarebbe stato scelto solo perché meno impegnativo rispetto a Gianmarco Steri.

Dopo il bacio con Ciro, Petrone ha commentato in maniera sarcastica: “Speriamo non sia la solita favola social”. Ma Martina De Ioannon ha risposto con fermezza: “Se avessi seguito i social sarebbe stata un’altra la scelta, ho fatto quello che non avrebbe fatto nessuno, ho scelto l’amore e non il pubblico”.

Martina De Ioannon risponde alle critiche e difende la storia con Ciro dopo Uomini e Donne

La De Ioannon continua a ribattere agli attacchi. Sottolinea che il suo rapporto con Ciro Solimeno non è frutto di strategie mediatiche, ma di una reale affinità.

Le critiche non sembrano scalfire la coppia, che prosegue a vivere la propria relazione senza farsi condizionare da chi cerca di minarne la credibilità. Per ora Petrone e tutti gli altri dovranno farsene una ragione anche se in molti scommettono di vederli come prossimi concorrenti a Temptation Island 2025.