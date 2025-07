Martina De Ioannon e Ciro Solimeno svelano se hanno avuto contatti con Gianmarco Steri e Cristina Ferrara dopo Uomini e Donne.

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono stati i protagonisti indiscussi del trono classico. Martina si è seduta sul trono lo scorso settembre scegliendo, al termine del suo percorso, Ciro Solimeno preferendolo a Gianmarco Steri. Quest’ultimo, poi, diventato tronista, dopo essere stato indeciso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, ha scelto quest’ultima.

Entrambe le coppie sono attualmente fidanzate e Martina e Ciro, nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, oltre a parlare di convivenza, hanno anche parlato di Gianmarco e Cristina.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: le parole su Gianmarco Steri e Cristina Ferrara

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno seguito la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne in tv. Tra le due coppie, però, non c’è mai stato un contatto. “No, non abbiamo rapporti con loro”, ha spiegato Martina che, poi, sulla possibilità di un incontro con Gianmarco e Cristina, ha aggiunto – “Non avrei nessun problema a incontrarli, ma per rispetto di Ciro non credo sia il caso)”.

Diversa, invece, la risposta di Ciro Solimeno. Il fidanzato di Martina ha ammesso che non riuscirebbe a trascorrere una serata con Gianmarco con cui si è diviso le attenzioni della fidanzata prima che quest’ultima lo scegliesse. “Sinceramente no: non riuscirei a condividere lo stesso tavolo con una persona che ha avuto un “flirt”, “una conoscenza” con la mia fidanzata.”