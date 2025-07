Un gesto social di Martina De Ioannon scatena i fan dell'ex tronista di Uomini e Donne e di Ciro Solimeno.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno conquistano sempre più consensi. Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne stanno sorprendendo tutti e, anche i più scettici, si stanno ricredendo vedendo nell’ex tronista e nell’ex corteggiatore una coppia vera, solida e molto innamorata. Un amore che, nato sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne, è diventato sempre più forte.

Praticamente inseparabili, dopo aver provato a vivere la storia a distanza, non riuscendo a stare lontani l’uno dall’altra, hanno deciso di iniziare subito a convivere. Ciro, così, ha lasciato Napoli trasferendosi a Roma e la convivenza ha reso ancora più forte il legame tra i due.

Sui social, Ciro e Martina condividono tanti contenuti di coppia sia quando sono in vacanza sia quando sono a Roma, impegnati nelle loro attività. Una coppia amatissima dai fan che, nelle scorse ore, ha notato un gesto di Martina che non è passato assolutamente inosservato.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: cicogna in arrivo?

I fan più attenti di Uomini e Donne hanno notato che, nelle scorse ore, Martina De Ioannon, tra i vari contenuti pubblicati sui social, ha repostato su TikTok tre video sulla gioia di tre ragazze che scoprono di essere in dolce attesa. Tre video che non sono passati inosservati ai fan che hanno cominciato a pensare che Martina potrebbe avere un dolce segreto.

“Bebè in arrivo?”, si è chiesto qualcuno dopo aver visto i video condivisi dall’ex tronista. Una domanda che ha scatenato la reazione degli altri fan della coppia di Uomini e Donne che è sempre più complice. Entrambi molto innamorati, in futuro, non hanno escluso di volere una famiglia, ma per il momento, i due vogliono costruire basi più solide e il primo obiettivo da raggiungere per farlo è avere una casa più grande. I fan, tuttavia, non smettono di sognare il frutto del loro amore.

