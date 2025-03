Sembra procedere a gonfie vele la storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno dopo Uomini e Donne. Lo scorso gennaio, dopo cinque mesi di trono, Martina ha scelto di uscire dal programma con Ciro, preferendolo al favorito Gianmarco Steri, che è poi diventato il nuovo tronista. Una decisione discussa la sua, considerando che in tanti tifavano per l’ex corteggiatore romano. A scatenare la polemica era stata anche l’intervista a Verissimo post-scelta, durante la quale Martina aveva dichiarato di non essere pronta alla convivenza e di temere la distanza che li separava, dato che lei viveva a Roma e lui a Torre Annunziata.

Uomini e Donne, gli amici di Gianmarco Steri tifano per Francesca?/ Spunta un messaggio ai fan

Da lì, in tanti avevano iniziato a criticarla, sostenendo che non fosse realmente convinta della sua scelta. A distanza di due mesi, però, le cose sono totalmente cambiate. I due si mostrano quotidianamente sui social complici e innamorati e, poche ore fa, hanno fatto un annuncio inaspettato. Ieri sera, 11 marzo, Martina e Ciro hanno fatto una diretta su Instagram, durante la quale hanno svelato di essere andati a convivere. L’ex corteggiatore campano ha raccontato di essersi trasferito a Roma a casa di Martina, iniziando così la loro nuova vita insieme.

Amici 24, Fedez nella giuria del Serale? Lo spoiler di Maria De Filippi/ Ma il pubblico protesta

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono andati a convivere: l’annuncio due mesi dopo la scelta a Uomini e Donne

“Se mi sono trasferito ufficialmente a Roma? Sì ragazzi, conviviamo ormai, possiamo dirlo ufficialmente. Purtroppo mi sopporta e sopporto io tutti i giorni lei. Conviviamo anche perché ogni volta che ci dividiamo stiamo male”, ha spiegato Ciro Solimeno. Per la coppia, vivere in due città diverse non era più fattibile, quindi, dopo solo due mesi di fidanzamento, hanno preso quest’importante decisione. Dopodiché, i due ex volti di Uomini e Donne hanno svelato altri dettagli sul percorso nel dating show e su come sta andando la loro storia d’amore lontano dalle telecamere.

Amici 24, chi va al Serale? Consegnate tutte le maglie: l'unico escluso/ La reazione di Chiara scatena i fan

“Chi è più geloso? Ciro. Io per orgoglio non dimostro la mia gelosia, poi magari dopo un po’ lo dico”, ha rivelato Martina De Ioannon. L’ex tronista ha poi aggiunto che si aspettava di trovarsi bene con Ciro, pur rimanendo sorpresa nel scoprire nuovi lati del suo carattere. Durante il programma, si lamentava della mancanza di dialogo con lui, mentre fuori sono soliti confrontarsi molto spesso: “Rimangio tutto quello che ho detto, parliamo tantissimo, anche troppo. Quando discutiamo perché non ci troviamo d’accordo su una cosa, io magari taglio, mentre lui invece vuole analizzare tutto. Parla tanto sto ragazzo”.