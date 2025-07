Raul Dumitras stuzzica l'ex Martina De Ioannon e il nuovo fidanzato Ciro Solimeno: il botta e risposta su TikTok

Sono già passati sei mesi da quando Martina De Ioannon ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, iniziando lontano dalle telecamere la sua storia d’amore con Ciro Solimeno. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili, al punto che Ciro ha deciso di trasferirsi a Roma per stare vicino a Martina e vivere insieme a lei, lasciando la sua città, Torre Annunziata. La coppia è molto amata dal pubblico, e anche chi inizialmente era scettico nei confronti di Ciro – preferendo l’altro corteggiatore, Gianmarco Steri – alla fine si è dovuto ricredere, vedendo quanto siano affiatati e innamorati.

Prima di approdare nel dating show di Canale 5, però, Martina era già conosciuta dal pubblico per aver partecipato a Temptation Island insieme al suo ex fidanzato Raul Dumitras. Esattamente un anno fa, Martina e Raul si erano detti addio al termine della loro esperienza nel villaggio. In realtà, fu proprio Martina a mettere un punto definitivo alla relazione, dichiarando di non essere più innamorata, mentre Raul sembrava ancora molto preso da lei. Da allora, tra i due non sono mancate frecciatine, soprattutto su TikTok, dove Raul è diventato super popolare.

Raul Dumistras stuzzica Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: la loro replica

Nonostante sia passato un anno dalla fine di Temptation Island, c’è ancora chi segue Raul sperando in un ritorno con Martina De Ioannon, oppure si diverte a stuzzicare la nuova coppia formata da lei e Ciro Solimeno. A tal proposito, nelle ultime ore, tra i tre sono volate nuove frecciatine social. A dare il via al “botta e risposta” è stato Raul, che ha pubblicato un video mentre canta una canzone di Tony Effe. Tra i commenti, un utente ha scritto: “Ma che ne sa Ciro?“, e lui ha risposto con un secco “Chi?”, lanciando così una bordata al giovane campano.

Il commento non è certamente passato inosservato e Ciro ha risposto in modo sottile pubblicando a sua volta un video in cui canta un altro brano di Tony Effe, mentre bacia Martina. A rincarare la dose ci ha pensato poi Martina, che ha commentato: “Amore, questi suoni non sono per noi, tu sei un principe“, scagliando una chiara stoccata all’ex. Infine, Ciro ha aggiunto con ironia: “Volevo sentirmi un Tiktoker“, riferendosi probabilmente a Raul, ormai molto attivo e seguito proprio su quella piattaforma.