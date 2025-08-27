Martina De Ioannon e Ciro Solimeno fuori dal promo della nuova stagione di Uomini e Donne e scoppia la polemica sul web.

Martina De Ioannon ha dato vita ad uno dei troni più belli e seguiti degli ultimi anni di Uomini e Donne. Salita sul trono dopo la fine della relazione con Raul Dumitras si è concentrata sulla conoscenza di Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Dopo tante lacrime, dubbi e incertezze, Martina è arrivata alla scelta preferendo Ciro a Gianmarco. Quest’ultimo è poi salito sul trono concludendo il proprio percorso scegliendo Cristina Ferrara mentre Martina è felicemente fidanzata con Ciro. Dopo aver provato a vivere la storia a distanza, senza riuscirci, Martina e Ciro hanno deciso di convivere a Roma ed oggi sono sempre più sereni, felici e innamorati.

Cos'è Stardust House, di cui faceva parte la tronista di Uomini e Donne Cristiana Anania/ Perché ha chiuso

Sui social, la coppia condivide tanti momenti insieme scatenando puntualmente l’entusiasmo dei fan che sono sempre più numerosi e li seguono a ancora oggi sui social. Proprio i fan, così, hanno notato un dettaglio nel primo promo della nuova stagione di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon: perché sono assenti nel promo di Uomini e Donne

Dopo la prima registrazione di Uomini e Donne durante la quale sono stati annunciati i due, nuovi tronisti ovvero Flavio Ubirti e Cristiana Anania, canale 5 ha mandato in onda il promo che annuncia la nuova stagione di Uomini e Donne che tornerà in onda prossimamente. Nel video ci sono le coppie del trono over nate nella scorsa stagione come Giuseppe Molonia e Rosanna Siino e Gloria Nicoletti e Guido che, però, si sono lasciati ma anche Gemma Galgani e Arcangelo.

Uomini e Donne, perché Margherita Aiello e Mario Cusitore non ci sono?/ Parla l'esperto: "Lasciati a casa"

Del trono classico, invece, è stata mostrata solo la scelta di Gianmarco Steri e l’inizio della sua relazione con Cristina Ferrara. Un dettaglio che ha scatenato i fan di Ciro e Martina che si chiedono il motivo di tale scelta da parte della redazione. Secondo Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, probabilmente ci sarà un secondo promo con Ciro e Martina protagonisti.