Martina De Ioannon e Ciro Solimeno in crisi dopo Uomini e Donne? L'indizio che preoccupa i fan.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continuano ad essere due degli ex protagonisti di Uomini e Donne e da quando hanno lasciato il programma insieme, hanno convinto tutti con un amore che è diventato, giorno dopo giorno, sempre più importante. L’ex tronista e l’ex corteggiatore stanno insieme ormai da diversi mesi e la loro storia è stata coronata con una convivenza a Roma. Sia Martina che Ciro, poi, sono entrati l’uno nella vita dell’altro diventando praticamente inseparabili.

Da qualche giorno, però, sul web, si è diffusa la voce di una presunta crisi tra Martina e Ciro. Voci nate dalla mancanza di contenuti social di coppia che hanno scatenato la preoccupazione dei fan alimentata da una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano.

Dopo la segnalazione sulla presenza, nello stesso posto, di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, si sono diffuse voci su una presunta crisi tra l’ex tronista e Ciro Solimeno. Alla domanda di un utente che le ha chiesto se tra Martina e Ciro ci sia aria di crisi, Deianira Marzano ha confermato spiegando che la crisi tra i due sarebbe iniziata negli stessi giorni della crisi tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara.

Tuttavia, a rassicurare i fan di Ciro e Martina è Lorenzo Pugnaloni che, sempre su Instagram, ha pubblicato una storia in cui racconta di aver ricevuto una foto di Ciro che si trovava davanti casa di Martina con una rosa. L’esperto di gossip, poi, spiega di non poterla pubblicare per questione di privacy. Ciro e Gianmarco, dunque, hanno affrontato davvero una crisi? Sono riusciti a superare tutto? Domande a cui, forse, non arriverà una risposta anche se i fan sono felici di saperli sereni.

