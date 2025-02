Martina De Ioannon potrebbe tornare a Temptation Island 2025, questa volta insieme al nuovo fidanzato Ciro Solimeno. Meno di un anno fa, la ragazza romana ha partecipato al reality estivo con l’ex ragazzo, Raul Dumitras, diventando un volto noto al grande pubblico. Martina aveva poi deciso di uscire da sola dal programma condotto da Filippo Bisciglia, accettando poco tempo dopo la proposto di salire sul trono di Uomini e Donne. Nel dating show, ha avuto modo di conoscere due ragazzi, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, dando vita ad un trono estremamente seguito e apprezzato dal pubblico.

Poche settimane fa, Martina ha infine scelto Ciro, fidanzandosi ufficialmente. Da allora, i due si stanno dividendo tra Roma e Torre Annunziata, dato che l’ex tronista ha dichiarato di non essere pronta per una convivenza. Da parte sua, il giovane campano si era detta pronto a trasferirsi nella Capitale per poterle stare vicino. Tuttavia, la 26enne ha messo un freno a quest’idea, spiegando inoltre di essere preoccupata per la loro distanza. Ebbene, stando a quanto riportato da Deianira Marzano, pare che la coppia potrebbe cercare di risolvere i loro problemi proprio nel villaggio dell’Is Morus Relais.

Martina De Ioannon torna a Temptation Island 2025: il gossip su una possibile partecipazione con Ciro Solimeno

Nelle ultime ore, Deianira ha pubblicato un commento che ha fatto scoppiare il caos. “Ciro e Martina a Temptation Island?”, ha scritto un utente in privato all’influencer. Al che, l’esperta di gossip ha risposto: “Pare di sì”. Da lì, l’indiscrezione di è diffusa ovunque, scatenando molta preoccupazione tra i fan della coppia di Uomini e Donne. I sostenitori dei “Martiro”, infatti, preferirebbero non vedere i due beniamini nel reality delle tentazioni, temendo che possa mettere a rischio la loro storia.

Come se non bastasse, poco fa è uscita un’altra notizia relativa sempre al futuro televisivo di Martina e Ciro. Secondo alcune indiscrezioni, i due potrebbero prendere parte al nuovo reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, “The couple“, in cui coppie, sia famose che comuni, dovranno affrontare una convivenza forzata. Si tratta di un format completamente nuovo, che pare voglia puntare su una delle coppie più amate dell’ultima stagione televisiva. Ad ogni modo, bisogna sottolineare che si tratta solo di voci e che, al momento, non c’è alcuna conferma né sulla loro possibile partecipazione a Temptation Island né a The Couple.