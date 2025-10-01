Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si lasciano: la coppia più amata di Uomini e Donne si spegne tra dubbi e sospetti.

La notizia ha gelato tutti: Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati e lo hanno confermato loro stessi con un lunghissimo post in cui hanno spiegato di aver vissuto momenti indelebili ma di aver deciso di dividere le loro strade. I fan sono ancora sotto choc, soprattutto per il risvolto negativo delle coppie della scorsa edizione: dopo Gianmarco Steri e Cristina, ora anche quella che sembrava una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni a Uomini e Donne.

Le premesse, infatti, erano molto buone: lui aveva lasciato la sua regione per andare a vivere con lei a Roma, e la convivenza sembrava andare molto bene. Qualche giorno fa, però, sono spuntati i primi segnali strani, quando lei è partita per Firenze e al suo ritorno non si è mostrata più vicino al fidanzato, cosa che ha fatto alzare le antenne al pubblico. E la crisi è confermata, compresa di rottura. “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti indelebili che sfuggono alle parole“. Così inizia il messaggio di annuncio ai fan.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno annunciano la rottura: “I motivi sono…“

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno scritto un lungo messaggio per avvisare i fan della fine della loro storia d’amore: “La nostra storia è stato un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere ad un amore che, nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

E ancora, “Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con se’ il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono più semplici di quello che abbiamo letto, molto di voi se l’aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà sempre così.”. In tutto ciò, non manca il dubbio dei fan, che solo 5 giorni fa li avevano visti baciarsi insieme. Cosa sarà successo di così grave per far spegnere un amore così grande?