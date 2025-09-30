Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono in crisi? Dal messaggio di Gemma Galgani alla paura social, poi il gesto distensivo

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono in crisi? La coppia protagonista dell’ultima edizione di Uomini e donne, capace di attirare un grande seguito, di recente avrebbe vissuto una fase non troppo serena che ha immediatamente fatto scattare il campanello d’allarme tra i fan. Sembra però arrivato un sospiro di sollievo per i sostenitori della coppia, nonostante nel weekend appena concluso sarebbero stati avvistati in locali diversi di Roma, città dove entrambi vivono. Tuttavia, un dettaglio importante riporta calma tra i loro sostenitori: pochi giorni fa sono stati visti insieme ad un evento pubblico, segnale che ha immediatamente riportato la serenità tra i due ex protagonisti di Uomini e donne. Vedremo dunque se ci sarà qualche ulteriore aggiornamento nei prossimi giorni sui social.

Le voci sulla crisi sono nate anche da alcune stories condivise su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, in cui si riportano segnalazioni di testimoni che avrebbero visto Ciro in un noto locale romano, The Flat, ma a fare rumore è stata l’assenza di Martina. La situazione è davvero rientrata tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno? Sembrerebbe di sì.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono in crisi? Il gesto di Gemma Galgani

Ad accendere il semaforo rosso nei giorni scorsi è stato un gesto di Gemma Galgani, una delle protagoniste di Uomini e donne delle passate edizioni. Un messaggio rivolto da Gemma Galgani a Martina De Ioannon, nel quale l’ex dama mostrava vicinanza a affetto in questo periodo.

La Galgani si è lasciata andare dicendo che vorrebbe abbracciarla senza bisogno di spiegazioni, solo per mostrarle il suo supporto. “Ti vedrei per abbracciarti, senza nessuna parola ma solo per trasmetterti tanto affetto” si legge a riguardo. Un ulteriore segnale dunque che testimonia ancora di più una possibile tensione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

