Uomini e Donne, tornano Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: “Amore a gonfie vele siamo andati a convivere”

Senza alcun dubbio il più bel trono di questa stagione di Uomini e Donne, al momento, è stato quello di Martina De Ioannon, anche perché gli altri tre per vari motivi si sono conclusi senza una vera e propria scelta. L’ex volto di Temptation Island durante il suo percorso si è legata a due corteggiatori molto diversi tra di loro: Ciro Solimeno, ventitreenne napoletano introverso e riservato ma con le idee chiare e Gianmarco Steri, ventottenne romano estroverso e più maturo e spigliato. La sua scelta è stata Ciro mentre Gianmarco ha accettato la proposta di Maria di fare il tronista.

Adesso a distanza di mesi, stando alle anticipazioni Uomini e Donne sulle prossime puntate fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono tornati ad Uomini e Donne per raccontare come procede la loro storia d’amore a Maria De Filippi, agli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ed a tutto il pubblico. Martina e Ciro hanno rivelato che il loro amore procede a gonfi vele e non hanno nascosto tutto il loro entusiasmo nell’annunciare che sono andati a convivere: “Conviviamo da circa un mese.” In studio poi è stata mostrata una clip riassuntiva dei momenti più importanti del loro percorso dall’inizio fino alla scelta e non è mancata un po’ di commozione.

Martina De Ioannon e Ciro Solimano felici e innamorati a Uomini e Donne: la reazione di Gianmarco Steri

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne di Gemma Palagi, Martina e Ciro a Uomini e Donne si sono lasciati andare alle confidenze, hanno confessato che non riescono a stare lontani più di qualche giorno, che sono super felici e che spesso cucinano insieme che vanno d’accordo ed hanno litigato in tutti questi mesi solo due volte e per cavolate. Ed infine hanno ammesso che anche le rispettive famiglie vanno d’accordo tra di loro. Alle ‘talpe’ presenti in studio, tuttavia, non è passata inosservata la reazione di Gianmarco Steri alla vista di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. Innanzitutto ha fatto i complimenti all’ex tronista per il taglio di capelli poi si è alzato per salutare Ciro ma quest’ultimo gli ha dato solo la mano scatenando la reazione del pubblico in studio. Stando a quanto riporta, invece, Lorenzo Pugnaloni pare che quando Maria De Filippi ha annunciato la presenza di Martina si fosse convinto che fosse li per lei e quando ha capito che non era così c’è rimasto visibilmente male e deluso.