Dopo il commento di Ida Platano, un'altra ex protagonista di Uomini e Donne svela la propria opinione su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri.

Non si ferma il clamore intorno a Martina De Ioannon e Gianmarco Steri che, tornati single dopo la fine delle rispettive relazioni con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, hanno ricominciato a sentirsi e a vedersi. Dopo le varie indiscrezioni, sono arrivate anche le prime segnalazioni e le prime foto in cui Gianmarco e Martina sono molto vicini in atteggiamenti confidenziali. Una situazione che ha scatenato la reazione dei fan di Uomini e Donne tra i quali una parte difende la presunta, nuova coppia e un’altra critica fortemente Gianmarco e Martina che, tuttavia, stanno vivendo tutto senza nascondersi.

Sul web, infatti, sono tante le foto in cui sono stati pizzicati insieme e tra i sostenitori della loro frequentazione c’è Ida Platano che, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha svelato di aver sempre avuto un debole per entrambi. Nelle scorse ore, poi, un’altra protagonista di Uomini e Donne ha commentato il tutto.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: arriva il commento dell’ex Uomini e Donne Emanuela Malavisi

Emanuela Malavisi è stata una dama del trono over di Uomini e Donne che aveva lasciato la trasmissione con Marco Antonio Alessio con cui, però, la relazione è poi finita dopo qualche mese. Dopo essere stata single per un periodo dedicandosi a se stessa e al lavoro, Emanuela ha ritrovato l’amore ed oggi, alla luce di quanto sta accadendo tra Martina e Gianmarco, ha commentato il tutto con una storia pubblicata su Instagram.

Secondo Emanuela Malavisi, ci sono degli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano come cantava Antonello Venditti. L’ex dama del trono over è convinta che, alcune volte, nella vita, possa capitare di fare delle scelte sbagliate e di accorgersene dopo vario tempo decidendo di prendere in mano la propria vita e cambiare tutto.

