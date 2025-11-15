Martina De Ioannon e Gianmarco Steri stanno ufficialmente insieme: cos'è successo dopo Uomini e Donne e i progetti della coppia

La storia di Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sembra quasi la sceneggiatura di un film. Per la serie ‘Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano’, la storia dei due volti di Uomini e Donne ha sollevato incredulità per alcuni, rabbia per altri, gioia per tutti coloro secondo i quali la coppia era destinata a stare insieme. Ma facciamo un passo indietro per chi si è perso qualche passaggio.

La storia di Martina e Gianmarco inizia a Uomini e Donne: lei è la tronista, lui il corteggiatore. Lei, però, sceglie Ciro Solimeno e inizia con quest’ultimo una relazione fuori dal programma. Intanto Gianmarco ottiene il trono di Uomini e Donne e conosce Cristina Ferrara, che diventa poi la sua scelta e fidanzata. Una storia, quest’ultima, che dura pochi mesi. Al contempo, anche tra Martina e Ciro finisce, e iniziano a diffondersi le voci di un presunto riavvicinamento tra la De Ioannon e Steri.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri concorrenti al Grande Fratello Vip dopo il ritorno di fiamma?

Le voci diventano poi certezza quando iniziano a diffondersi delle segnalazioni sui social, con tanto di foto di Martina e Gianmarco insieme. I due si baciano in più occasioni e questo conferma il ritorno di fiamma, tanto che entrambi sono chiamati come ospiti speciali a Uomini e Donne insieme ai rispettivi ex: Ciro e Cristina. Nello studio di Canale 5 c’è la conferma: Martina e Gianmarco sono davvero una coppia. E ora sono pronti a raccontare cos’è davvero accaduto tra loro e come procedono le cose in un’intervista esclusiva a Verissimo.

Intanto, di nuove indiscrezioni non mancano. Si parla già di possibile convivenza per la coppia, visto che entrambi vivono a Roma. Inoltre, ultime voci vogliono entrambi nel mirino di Alfonso Signorini per il prossimo Grande Fratello Vip: sarà vero? Di certo, la coppia saprà regalare nuovi colpi di scena al pubblico.