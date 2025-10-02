Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, possibile ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne? Spuntano indizi dopo la rottura con Ciro Solimeno
Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potrebbero avere una seconda chance, almeno secondo il web. I due hanno scosso il mondo dei social nelle scorse ore, con alcune segnalazioni che hanno lasciato i fan con il cuore in gola. Dopo la fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che erano usciti insieme dal dating show Uomini e donne, qualcosa sembra aver giocato in favore di un riavvicinamento tra la ragazza e il corteggiatore non scelto.
Nelle ultime ore Martina De Ioannon ha ripubblicato un video su TikTok, che vede una fila di macchine bloccate in coda con annessa una dedica: “Tutto questo e ci siamo comunque incontrati“. Detta così, sembrerebbe non avere particolare senso, ma lo assume se si pensa che pochi giorni fa Martina e Gianmarco erano entrambi alla festa per la celebrazione dei dieci anni di Action Academy, tenutasi pochi giorni fa a Palazzo Brancaccio. Ma non è tutto, perché ad alimentare ulteriormente la curiosità dei fan è il fatto che Gianmarco Steri ha poi postato una storia Instagram che recita: “Stai vivendo la vita che vuoi o quella che ti fa meno paura?”
Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, c’è ancora qualcosa tra loro? Gli indizi fanno impazzire il web
E adesso tutti i social aspettano qualche segnale per capire se Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che si erano rincorsi a Uomini e donne, siano davvero fidanzati. A rincarare la dose nelle scorse ore è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune, per questo si sono lasciati entrambi?!??!?!”
Per adesso Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri non hanno fatto altro che alimentare le indiscrezioni nate e che si sono sviluppate sui social, anche se per il momento non sembra esserci alcuna conferma a riguardo, vedremo se qualcuno deciderà di prendere la parola e chiarire una volta per tutte come stanno le cose.