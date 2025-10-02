Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, possibile ritorno di fiamma dopo Uomini e Donne? Spuntano indizi dopo la rottura con Ciro Solimeno

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri potrebbero avere una seconda chance, almeno secondo il web. I due hanno scosso il mondo dei social nelle scorse ore, con alcune segnalazioni che hanno lasciato i fan con il cuore in gola. Dopo la fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, che erano usciti insieme dal dating show Uomini e donne, qualcosa sembra aver giocato in favore di un riavvicinamento tra la ragazza e il corteggiatore non scelto.

Carmen Di Pietro choc: "Ho sfiorato la depressione"/ Poi lancia un appello ai figli di Sandro Paternostro

Nelle ultime ore Martina De Ioannon ha ripubblicato un video su TikTok, che vede una fila di macchine bloccate in coda con annessa una dedica: “Tutto questo e ci siamo comunque incontrati“. Detta così, sembrerebbe non avere particolare senso, ma lo assume se si pensa che pochi giorni fa Martina e Gianmarco erano entrambi alla festa per la celebrazione dei dieci anni di Action Academy, tenutasi pochi giorni fa a Palazzo Brancaccio. Ma non è tutto, perché ad alimentare ulteriormente la curiosità dei fan è il fatto che Gianmarco Steri ha poi postato una storia Instagram che recita: “Stai vivendo la vita che vuoi o quella che ti fa meno paura?”

Selvaggia Lucarelli replica al 'vaffa' di Barbara D'Urso a Ballando/ "Giocherei sporco se…"

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, c’è ancora qualcosa tra loro? Gli indizi fanno impazzire il web

E adesso tutti i social aspettano qualche segnale per capire se Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, che si erano rincorsi a Uomini e donne, siano davvero fidanzati. A rincarare la dose nelle scorse ore è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza: “Martina e Gianmarco si sarebbero sentiti tramite persone in comune, per questo si sono lasciati entrambi?!??!?!”

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, lui non ha dubbi sul futuro/ "Ci sposeremo e avremo dei figli"

Per adesso Martina De Ioannon, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri non hanno fatto altro che alimentare le indiscrezioni nate e che si sono sviluppate sui social, anche se per il momento non sembra esserci alcuna conferma a riguardo, vedremo se qualcuno deciderà di prendere la parola e chiarire una volta per tutte come stanno le cose.