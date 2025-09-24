Secondo una segnalazione, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sarebbero incontrati in un locale: Ciro Solimeno rompe il silenzio e svela la verità.

Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno sono stati i protagonisti della scorsa stagione. Se Martina e Ciro hanno lasciato insieme la trasmissione al termine del trono di ieri ed oggi sono felicemente innamorati, Gianmarco Steri, dopo la scelta della De Ioannon, è salito sul trono scegliendo, poi, Cristina Ferrara con cui la storia è oggi finita. Dopo l’annuncio della fine della relazione tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, una fan degli ex Uomini e Donne ha inviato una segnalazione a Deianira Marzano raccontando di un incontro casuale in un locale di Roma tra Martina e Gianmarco.

Stando alla segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, i due si sarebbero salutati tranquillamente e più persone li avrebbero visti vicini in diverse occasioni. Una segnalazione che è diventata rapidamente virale allarmando i fan di Martino e Ciro. A chiarire, tuttavia, la situazione è poi stata lo stesso Solimeno.

Ciro Solimeno svela la verità sul presunto incontro tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono diventati praticamente inseparabili ed oggi, oltre ad essere sempre più innamorati e complici, convivono a Milano. Tuttavia, nonostante tra i due vada tutto a gonfie vele, la segnalazione pubblicata da Deianira Marzano sull’incontro tra Martina e Gianmarco ha preoccupato i fan che, però, sono stati tranquillizzati da Ciro Solimeno.

“Tra loro c’è stato solo un saluto, c’ero anch’io e ho incrociato lui”, ha dichiarato Ciro intervenendo ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni mettendo così a tacere eventuali voci di crisi di coppia. Una vera e propria smentita quella di Ciro che, dopo aver provato a vivere a distanza la relazione con Martina, ha decido di stravolgere le proprie abitudini trasferendosi a Roma dove attualmente vive con la fidanzata.