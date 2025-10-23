Martina De Ioannon e Gianmarco Steri pronti a raccontare la loro verità: gli indizi sulle loro prossime ospitate televisive

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continuano a far discutere. Dopo la fine della storia con Ciro Solimeno, si è riacceso il gossip su questo triangolo amoroso che sembrava ormai chiuso dallo scorso gennaio, quando Martina aveva scelto Ciro a Uomini e Donne. A distanza di nove mesi, però, la situazione si è ribaltata: Martina ha deciso di chiudere con Ciro e di tornare tra le braccia di Gianmarco, che nel frattempo si è lasciato con la sua scelta, Cristina Ferrara.

Negli ultimi giorni, i due sono stati beccati più volte insieme, prima fuori un locale e, poi, in prossimità del negozio di lui. Non solo, pare che abbiano lasciato mano nella mano una discoteca, attirando ovviamente l’attenzione dei presenti. Insomma, nonostante le critiche, i due non hanno intenzione di nascondersi, vivendo alla luce del sole il loro ritrovato amore. A tal proposito, in tanti si chiedono quando torneranno sul piccolo schermo per spiegare meglio come abbiano fatto a riavvicinarsi dopo tanti mesi.

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon tornano in tv: i dettagli

Ebbene, stando ad alcuni indizi comparsi sui social, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon potrebbero andare presto in tv a parlare del loro ritorno di fiamma. Difatti, l’autrice storica di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, ha risposto con un cuore rosso ad un commento che diceva: “Li vogliamo in una delle prossime puntate“. Da lì, in tanti hanno pensato che Maria De Filippi abbia intenzione di ospitare la coppia nel dating show.

D’altro canto, pare che i due potrebbero partecipare anche a Verissimo. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale “si sta decidendo se farli partecipare già questa settimana a Verissimo (che di solito si registra il giovedì), così da poterli vedere in onda sabato o domenica. Questa o la prossima settimana“. Sarà davvero così? Chissà…