Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono da poco tornati single, parteciperanno entrambi al Grande Fratello?

Solo pochi giorni fa Gianmarco Steri e Cristina Ferrara hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, ieri anche Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno ufficializzato la loro rottura. L’addio è arrivato otto mesi dopo l’inizio della loro relazione nata a Uomini e Donne, entrambi hanno fatto sapere che per tutto il tempo hanno creduto in un amore che resta autentico e indimenticabile nonostante tutto. A detta loro è stata una storia intensa e hanno fatto sapere che i motivi della separazione sono più semplici rispetto a quello che hanno letto nell’ultimo periodo sul loro conto.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon hanno lasciato intendere di essersi lasciati per incompatibilità caratteriale, eppure fino a poco tempo fa si mostravano innamorati e complici sui social. Stano a quanto ha rivelato Amedeo Venza sul suo profilo Instagram l’ex tronista e Gianmarco Steri di recente si sarebbero risentiti tramite alcune persone in comune e si è chiesto se le loro relazioni siano giunte al capolinea per questo motivo.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri parteciperanno al Grande Fratello Vip?

Stando ai rumors ci sarebbe stato un riavvicinamento tra gli ex tronisti di Uomini e Donne. Prima di approdare sul trono Gianmarco Steri ha corteggiato per mesi Martina De Ioannon ed erano in molti a pensare che sarebbero usciti insieme dal noto dating show di Maria De Filippi. Col tempo hanno forse capito di aver commesso un errore? Nei mesi scorsi si era parlato di una loro presunta partecipazione al Grande Fratello Vip, si vociferava anche l’ingresso di Ciro Solimeno in un secondo momento.

Anche Amedeo Venza sui social aveva rivelato che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri erano stati provinati per il reality, aveva poi aggiunto che anche Ciro Solimeno sarebbe entrato nella casa più spiata dagli italiani. Nelle scorse ore ha ripreso la notizia nelle sue storie di Instagram e ha svelato: “Non è un caso se tre mesi fa ho fatto uscire questa notizia. Vedrete a gennaio se ci sarà il Grande Fratello Vip“. Al momento la nuova edizione del reality non è stata ancora confermata, sembra però che se ci sarà gli ex volti di Uomini e Donne faranno parte del cast.

