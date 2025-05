Martedì, 20 maggio, Martina De Ioannon ha festeggiato il suo 27esimo compleanno circondata dall’affetto delle persone più importanti della sua vita. L’ex tronista di Uomini e Donne ha organizzato una grande festa insieme ad amici, familiari e, ovviamente, al suo fidanzato Ciro Solimeno. Dalla scelta avvenuta lo scorso gennaio nel dating show di Maria De Filippi, Martina e Ciro sono diventati inseparabili. La loro storia d’amore cresce ogni giorno di più e, nonostante all’epoca in molti avessero sperato in un epilogo diverso con Gianmarco Steri, oggi la coppia appare più felice che mai.

Da diversi mesi, infatti, convivono a Roma, costruendo pian piano il loro futuro insieme. In occasione del compleanno dell’ex volto di Temptation Island, Ciro le ha dedicato un video sui social con sottofondo la canzone “Come nelle favole” di Vasco Rossi e la didascalia: “Auguri amore mio grande“. Successivamente, hanno dato il via ai festeggiamenti scatenandosi in pista durante il party. Tra gli invitati, poi, non sono mancati alcuni volti noti di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon riunita con gli ex tronisti di Uomini e Donne: dettagli

In particolare, tra Francesca e Martina è nata un’intesa speciale. Addirittura, in una nota vocale pubblicata da Francesca, la De Ioannon ha dichiarato di aver scoperto il vero significato dell’amore proprio grazie a lei e a Ciro, sottolineando l’affetto che prova nei suoi confronti. L’incontro tra i tre ex tronisti ha suscitato grande entusiasmo anche tra i fan sui social, che hanno ricordato con nostalgia quel periodo del programma, considerato da molti uno dei più riusciti degli ultimi anni del Trono Classico.