Martina De Ioannon risponde ad una follower del fidanzato Ciro Solimeno e le sue parole diventano virali.

Tra le coppie più belle nate nel corso delle ultime stagioni di Uomini e Donne c’è sicuramente quella formata da Ciro Solimeno e Martina De Ioannon. Una coppia nata nella scorsa stagione al termine di un trono intenso ed emozionante che ha incollato milioni di telespettatori ai teleschermi. Con Ciro è scattata la scintilla sin dalle prime esterne ma la presenza di Gianmarco Steri e il feeling con quest’ultimo hanno creato diversi problemi tra i due prima della scelta finale. Quando è arrivato il momento di decidere con chi provare a costruire una storia, Martina ha scelto proprio Ciro con cui la relazione, giorno dopo giorno, è diventata sempre più importante.

Innamorati, affiatati e complici, Ciro e Martina hanno vissuto il primo periodo a distanza ma, ad un certo punto della relazione, sentendo profondamente la mancanza l’uno dell’altra, hanno scelto di iniziare una convivenza a Roma. Bellissimi e sempre più uniti, i due condividono diversi momenti sui social e da alcuni siparietti si evince la gelosia l’uno per l’altra.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: innamorati e gelosi dopo Uomini e Donne

La gelosia è un ingrediente della storia d’amore tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon come hanno raccontato entrambi svelando uno scherzo fatto dall’ex tronista di Uomini e Donne in vacanza che ha scatenato la gelosia di Ciro. Nelle scorse ore, invece, a non nascondere la propria gelosia è stata proprio Martina che, sotto un post pubblicato dal fidanzato su Instagram, ha notato il commento di una fan particolarmente presente sotto i post a cui ha deciso di rispondere.

Come fa notare la pagina Instagram “Dariatvgossip”, sotto l’ultimo post Instagram di Ciro Solimeno, una ragazza ha scritto: “Portami dove vuoi”. La risposta di Martina non si è fatta attendere: “Falla finita2, ha risposto in modo diretto l’ex tronista.

