Martina De Ioannon sorprende durante la scelta di Gianmarco Steri

Dopo settimane di attesa, venerdì 30 maggio 2025, in prima serata, canale 5 ha trasmesso la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e donne. In uno studio pieno di gente per la presenza degli amici e della famiglia, Gianmarco, emozionatissimo ed elegantissimo, ha scelto Cristina Ferrara con cui, oggi, sta vivendo la storia nata sotto i riflettori. Una puntata che, in tv, è stata seguita da tantissimi protagonisti di Uomini e Donne come Ida Platano e Gemma Galgani che, tra le storie dei rispettivi profili Instagram, hanno pubblicato immagini della serata. Tuttavia, chi ha sorpreso più di tutti è stata Martina De Ioannon.

Quest’ultima è stata una tronista di Uomini e Donne nella prima parte della stagione e il suo trono è stato uno dei più avvincenti degli ultimi anni. Martina è arrivata alla scelta con Ciro Solimeno che, oggi, è il suo fidanzato e con Gianmarco Steri su cui puntava la maggior parte del pubblico. Gianmarco è poi salito sul trono subito dopo la scelta di Martina che, ieri sera, ha condiviso una storia che è diventata subito virale.

Il gesto di Martina De Ioannon durante la scelta di Gianmarco Steri

Martina De Ioannon ha deciso di trascorrere il venerdì sera a casa insieme al fidanzato Ciro Solimeno. La coppia, tuttavia, non ha scelto di guardare un film, ma la scelta di Gianmarco Steri. Martina, infatti, tra le storie del proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia in cui mostra le sue gambe e quelle di Ciro, comodamente sdraiati, sul divano, mentre la tv è sintonizzata su canale 5 per la scelta di Gianmarco.

Sulla foto, poi, appare un quadrifoglio verde, simbolo di buona fortuna. Un gesto, quello di Martina, che non è passato inosservato ed è diventato virale sui social dove i fan hanno particolarmente apprezzato l’azione dell’ex tronista.

