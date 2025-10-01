Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono davvero in crisi? Un gesto dell'ex tronista di Uomini e Donne preoccupa i fan.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continuano ad essere al centro di voci su una presunta crisi di coppia. Nonostante negli scorsi giorni la coppia sia stata pizzicata insieme ad un evento con una foto pubblicata sui social, i fan continuano a monitorare i profili social dell’ex tronista e dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne convinti che ci sia qualcosa che non vada. A preoccupare ancora di più i fan della coppia di Uomini e Donne sono due segnalazioni ricevute e pubblicate da Deianira Marzano che ha ricevuto due messaggi riguardanti Martina e il padre di Ciro.

Se nelle scorse settimane, Martina e il papà di Ciro avevano emozionato il pubblico con un tenero scambio di messaggi sui social, stavolta, sono al centro di voci che stanno preoccupando tutti coloro che hanno seguito la nascita dell’amore nello studio di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: un gesto social preoccupa i fan

Come fa sapere una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano, il padre di Ciro Solimeno avrebbe pubblicato il testo di una canzone che, secondo i fan, potrebbe riferirsi alla presunta crisi che starebbero vivendo Martina e Ciro. “Ciao Deianira, ho visto che il padre di Ciro ha repostato un video un po’ strano… Non ha mai repostato certe cose, guarda caso lo fa ora che sono in crisi” – si legge nel messaggio pubblicato da Deianira. “Il video in questione dice ‘quando una donna ti dice di voler stare sola è perché ha già un altro'”, si legge ancora nel messaggio pubblicato dall’esperta di gossip su Instagram.

In una successiva segnalazione, sempre pubblicata da Deianira, poi, si legge ancora: “Martina ha smesso di seguire il padre di Ciro su Tik Tok”. La coppia di Uomini e Donne, dunque, sarà davvero in crisi o si tratta semplicemente di voci?