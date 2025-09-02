Uomini e Donne, Martina De Ioannon un anno dopo il trono: il ricordo emozionante con Ciro e la canzone che svela tutto.

Martina De Ioannon è stata una delle migliori troniste di Uomini e Donne degli ultimi dieci anni, e questo non lo diciamo solo noi, ma anche il pubblico del programma di Maria De Filippi che con lei ha risentito le emozioni degli inizi del dating show. E adesso che la nuova edizione sta per iniziare, c’è grande fermento, soprattutto perchè la data del 22 settembre si fa sempre più vicina. A tal proposito Martina ha voluto ricordare la sua esperienza come tronista rivelando anche qualche retroscena inatteso sul suo percorso.

Uomini e Donne, chi è Martina Cardamone: corteggiatrice di Flavio Ubirti/ Lui già innamorato? "Colpito molto"

Ricordiamo che Martina De Ioannon era salita sul trono dopo aver partecipato insieme all’ex fidanzato Raul Dumitras a Temptation Island. All’epoca la loro relazione era finita molto male e lei era stata presa parecchio di mira accusata di averlo tradito durante il percorso e di essere stata poco rispettosa. Ma Martina, nonostante le tante critiche subite si era fatta forza dandosi l’occasione di provare a riaprire il suo cuore per innamorarsi di nuovo. Nelle ultime ore ha anche pubblicato una foto insieme al fidanzato Ciro Solimeno, corteggiatore scelto a Uomini e Donne, rivelando alcune informazioni inedite sul trono.

Martina Cardamone, cosa ha fatto la corteggiatrice di Flavio Ubirti dopo Uomini e Donne/ La segnalazione

Martina De Ioannon, la canzone con Ciro e la rivelazione choc un anno dopo il trono: “Eppure non mi aveva…“

Martina De Ioannon, che all’epoca di Uomini e Donne era divisa tra Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ha ricordato quei momenti con un aneddoto incredibile. “Eppure un anno fa non mi aveva colpito nessuno…”, ha scritto la ragazza nella storia di Instagram sopra alla foto di lei e il fidanzato che si baciano. In effetti, si era rimessa in gioco nel dating show di Maria De Filippi con poche aspettative facendo capire anche agli spettatori di non essere sicura di sentirsi pronta ad innamorarsi dopo la rottura a Temptation Island. In più, l’ex tronista, che non è apparsa con il fidanzato nel promo di UeD, ha messo come sottofondo alla storia una canzone di Olly, con una frase decisamente emblematica rispetto a quello che era successo a lei e a Ciro: “Perché l’amore ti capita anche quando non lo vuoi, ed è da questa domenica che è capitato a noi“.