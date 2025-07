Martina De Ioannon, con una battuta sui social, sembra stoppare sul nascere le voci su Grande Fratello e Gianmarco Steri.

Mentre buona parte degli appassionati preparava già i pop corn, è arrivata la replica – seppur velata – di Martina De Ioannon in riferimento a uno dei rumor più in voga con protagonista il suo nome. “Lei e Gianmarco Steri al Grande Fratello”, questa la suggestione degli ultimi giorni con un possibile triangolo sentimentale sullo sfondo; l’ex tronista è infatti legata a Ciro Solimeno e proprio Steri venne scalzato ai tempi della romantica scelta a Uomini e Donne.

Dalla scelta di Martina De Ioannon a Uomini e Donne non ricaduta su Gianmarco Steri sono trascorsi mesi; anche lui, nel frattempo, si è cimentato nel percorso da tronista provando a costruire qualcosa con Cristina Ferrara. Eppure, per i fan, vederli nuovamente insieme al Grande Fratello sarebbe un regalo non da poco. Come anticipato però, i rumor dell’ultimo minuto non sono passati inosservati a Martina De Ioannon che ha scelto di commentare – come riporta Novella 2000 – in maniera velata ma con un punto di vista piuttosto chiaro.

Martina De Ioannon smorza le voci sul Grande Fratello: “Io, te e il divano…”

“Io, te e il divano; ecco l’unico triangolo che consideriamo”, nessun riferimento diretto ma un’antifona piuttosto chiara. Queste le parole di Martina De Ioannon che sembrano spegnere in anticipo le speranze di chi auspicava un approdo al Grande Fratello insieme a Gianmarco Steri. Una vicinanza che avrebbe potuto appunto generare una questione a 3 con Ciro Solimeno – attuale compagno dell’ex tronista – a fare da osservatore e con i due ex volti di Uomini e Donne nuovamente a stretto contatto. A quanto pare però, Martina De Ioannon non prende in considerazione l’ipotesi e lo rende noto con una delle più classiche e calzanti – considerando l’argomento – citazioni musicali.

Le parole di Martina De Ioannon potrebbero anche avere una lettura diversa; escludere il triangolo sentimentale non implica necessariamente una chiusura anche nei confronti della partecipazione al Grande Fratello. Dunque, a prescindere dai suoi propositi sentimentali, potremmo comunque presto vederla nella Casa più spiata d’Italia.