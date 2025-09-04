Scambio di messaggi sui social tra Martina De Ioannon e il suocero: le parole del padre di Ciro e dell'ex Uomini e Donne fanno impazzire tutti.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno continuano ad essere seguitissimi dai fan di Uomini e Donne che, dopo averli seguiti con grande trasporto durante la trasmissione di Maria De Filippi continuano a farlo attraverso i social. Insieme da diversi mesi, Ciro e Martina sono sempre più innamorati e uniti e la loro storia sta diventando sempre più importante. Dopo aver vissuto i primi tempi a distanza, l’ex tronista e l’ex corteggiatore hanno cominciato a convivere a Roma e condividendo tutto, la complicità tra Ciro e Martina è diventato sempre più forte.

Uomini e donne, Barbara De Santi replica agli attacchi: "Ne avete dette troppe"/ Sfogo durissimo sui social

La coppia ha così trascorso un’estate da favola in giro per l’Italia insieme ad amici e famiglia. La coppia, infatti, sui social, ha sempre mostrato ai fan i momenti belli che hanno vissuto conquistando sempre più consensi. Anche i più scettici, infatti, si sono ricreduti e nelle scorse ore uno scambio di messaggi tra Martina e il suocero ha fatto impazzire tutti.

Mario Adinolfi: "Sono di partecipare a Uomini e Donne"/ Il ruolo che vorrebbe l'ex naufrago

Martina De Ioannon e le parole d’affetto per il suocero

Martina De Ioannon ha conquistato non solo il cuore di Ciro Solimeno, ma anche quello della famiglia del fidanzato come dimostra un messaggio scritto dal padre dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha reso pubblico il suo affetto per la nuora.

“Che nuora fantastica”, ha commentato il padre di Martiuna. “Mio suocero pure”, è stata la risposta dell’ex tronista cheè riuscita a farsi voler bene da tutta la famiglia del fidanzato. Per la coppia, dunque, tutto procede a gonfie vele. La storia con Ciro ha restituito serenità a Martina che, dopo l’avventura vissuta a Temptation Island, si è messa subito in gioco accettando il trono di Uomini e Donne per provare a cercare l’amore che poi ha trovato in Ciro che, per lei, ha scelto di trasferirsi a Roma.

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone allargano di nuovo la famiglia?/ La coppia di Uomini e Donne spiazza