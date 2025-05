Gianmarco Steri, la scelta a Uomini e donne trasmessa in prima serata!

Il pubblico di Uomini e donne si appresta ad assistere ad una serata-evento, una vera e propria novità nel palinsesto Mediaset. Il dating show condotto da Maria De Filippi sbarca in prima serata e, venerdì 30 maggio 2025, manderà in onda su Canale 5 l’attesa puntata dedicata alla scelta di Gianmarco Steri. Il tronista, sino a gennaio corteggiatore di Martina De Ioannon nonché sua “non scelta” finale, si è successivamente calato nei panni del tronista portando a termine un’esperienza piuttosto movimentata.

Dopo lunghi ripensamenti, alla fine Gianmarco ha portato alla fase finale le due corteggiatrici Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, ma solo una di loro ha rubato davvero il suo cuore e per scoprire la scelta bisognerà sintonizzarsi su Canale 5 venerdì sera. Uno slot orario decisamente inusuale per il programma che, considerata la grande attesa per la scelta del tronista, sogna di fare il boom di ascolti in prima serata sbaragliando la concorrenza.

Martina De Ioannon “contrariata” dalla scelta della produzione?

Una scelta, quella di piazzare Uomini e donne in prima serata su Canale 5 con la puntata dedicata alla scelta di Gianmarco Steri, che tuttavia ha fatto storcere il naso a non poche persone. E anche Martina De Ioannon, tronista di questa edizione che alla fine ha scelto Ciro Solimeno, avrebbe manifestato una certa perplessità di fronte a questa decisione di spostare il dating show in palinsesto per questo evento. Come fatto notare da diversi fan sui social, infatti, la ragazza avrebbe postato pochi giorni fa sulle Instagram stories una foto con una faccia piuttosto perplessa e contrariata, e il messaggio a corredo “oggi così“.

Non è ovviamente garantito che si tratti di un riferimento alla puntata di Uomini e donne dedicata a Gianmarco Steri, eccezionalmente in onda venerdì in prima serata su Canale 5. Tuttavia molti utenti sul web hanno ipotizzato che potrebbe essere un chiaro riferimento al suo ex corteggiatore, una reazione abbastanza esplicita a questa inusuale scelta della produzione.