Martina De Ioannon loda Ciro Solimeno in una diretta TikTok: cos'ha detto

Martina De Ioannon sempre più innamorata di Ciro Solimeno. Sono passati sei mesi dalla sua scelta a Uomini e Donne, quando, al termine di un percorso lungo quattro mesi, Martina ha deciso di lasciare il programma con Ciro, preferendolo a quello che per molti era il favorito, ovvero Gianmarco Steri. Nonostante la preferenza del pubblico per il romano, però, il cuore di Martina ha seguito un’altra direzione e ha quindi scelto di viversi la storia con Ciro lontano dalle telecamere. Inizialmente, l’ex tronista aveva espresso qualche timore per la distanza, dato che lui viveva Torre Annunziata.

Tuttavia, poco dopo, la coppia ha deciso di andare a convivere a Roma, superando anche questo ostacolo. Fino ad ora, la convivenza sembra andare a gonfie vele e i due continuano a godersi la loro storia d’amore tra vacanze e quotidianità. A tal proposito, negli ultimi giorni, l’ex tronista ha fatto una diretta su TikTok, dove ha riempito di complimenti il fidanzato, sottolineando in particolare la maturità che sta dimostrando nella relazione da quando sono usciti dal dating show di Canale 5.

Martina De Ioannon pazza di Ciro Solimeno: cos’ha detto

“Nella quotidianità ho scoperto una persona mega presente. Ciro s’interessa di tutto ciò che io faccio. A partire da se mi cade una penna per terra, fino alle cose più importanti. Capisce subito se è una giornata no, per me è oro. Tanti hanno pensato che magari Ciro fosse troppo accondiscendente con me. Ma quando mai? Semplicemente siamo proprio simili come pelle, una cosa che senti e basta. Ciro ha un suo carattere e personalità, si arrabbia, si stufa, discutiamo. Però non è scontroso, non mi tratta male, cerca sempre di fare un passetto, è molto uomo“, ha detto Martina De Ioannon sul rapporto con Ciro Solimeno.

A quanto pare, nemmeno lo scontro con Raul Dumitras ha incrinato la serenità tra Martina e Ciro. Di recente, infatti, la coppia è stata protagonista di un botta e risposta social con l’ex volto di Temptation e storico ex della De Ioannon. Nonostante le frecciatine, Martina sembra ormai aver voltato pagina del tutto. Difatti, del passato non le importa più nulla ed è completamente innamorata di Ciro.